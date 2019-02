La società algerina supera la paura e contesta Bouteflika

Nel fine settimana un quotidiano algerino ha titolato : “Gli algerini hanno abbattuto il muro della paura”. Dal 22 febbraio la popolazione manifesta quotidianamente in tutta l’Algeria contro la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika – rimasto invalido dopo aver avuto un ictus – per un quinto mandato alle elezioni presidenziali del 18 aprile.

Da quasi due decenni, qualsiasi contestazione politica in Algeria viene smorzata dalla paura di un ritorno del periodo nero vissuto dal paese negli anni novanta, con circa 200mila morti. Il 23 febbraio un sostenitore del governo si è rivolto ai manifestanti chiedendo: “Volete tornare agli anni di lacrime e sangue?”.

Questo ricatto era ben presente anche nel 2011, quando la rivoluzione tunisina ha mobilitato le altre società arabe fatta eccezione per l’Algeria, dove il ricordo degli anni di piombo era ancora fresco. Negli anni successivi l’esempio delle guerre in Libia e in Siria è stato utilizzato per scoraggiare ogni dissenso.

Immobilismo insopportabile

Per gli algerini di oggi, l’elemento più insopportabile è proprio l’esempio d’immobilismo di un presidente muto e inchiodato su una sedia a rotelle. Già alle elezioni del 2014 si era parlato del “mandato di troppo”, ma allora la popolazione si era arresa per rassegnazione. Ora le cose sono cambiate.

La seconda causa delle proteste è demografica. Quasi un algerino su due ha meno di 25 anni e dunque ha conosciuto come presidente solo Bouteflika, vivendo in una confusione crescente dovuta al blocco decisionale. La gioventù dei partecipanti alla manifestazione del 22 febbraio, la più massiccia, è apparsa evidente. In Algeria è emersa una nuova generazione, meno segnata dalle violenze degli anni novanta.