La democrazia tunisina è in stallo

Gli elettori, ma a modo loro anche gli astensionisti, hanno bocciato la classe politica che aveva preso la democrazia in ostaggio, come ha sottolineato un giornalista tunisino. Il primo ministro uscente, Youssef Chahed, è il simbolo della situazione attuale: pensava di diventare il successore del defunto presidente Caïd Essebsi, ma ha dovuto accontentarsi del 7 per cento dei voti alle presidenziali. Il 6 ottobre il suo partito ha subìto una nuova sconfitta.

Il presidente che sarà eletto il 13 ottobre godrà della legittimità necessaria? Uno dei due candidati rimasti in gara, l’imprenditore Nabil Karoui, si trova addirittura in carcere, accusato di corruzione. Gli appelli per la sua liberazione si sono scontrati contro il rifiuto dei tribunali, alimentando il timore di un annullamento del voto per disparità di condizioni tra i due candidati. Per risolvere il problema, il rivale di Karoui, il giurista Kaïs Saïed ha annunciato che non farà campagna elettorale per il secondo turno.

Chi governerà con il nuovo presidente? La Tunisia ha un sistema parlamentare, e l’assemblea eletta ieri è frammentata. Kaïs Saïed ha promesso che se sarà eletto cambierà il sistema per introdurre la democrazia diretta. Ma per cambiare la costituzione avrà bisogno di una maggioranza qualificata che al momento sembra impossibile. Se invece vincerà Kadaoui, passerà direttamente dal carcere al palazzo di Cartagine?