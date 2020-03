Il simbolismo è molto forte. A partire dal 17 marzo l’Europa, diventata l’epicentro della pandemia di Covid-19, chiuderà le sue frontiere esterne per trenta giorni.

Il provvedimento, senza precedenti, è piuttosto paradossale, perché in realtà è il resto del mondo a non fidarsi degli europei, e in piena epidemia continua a chiudere le porte a chi proviene dal vecchio continente. Attualmente, per esempio, cento paesi si rifiutano di far entrare i francesi. In ogni caso la misura dimostra fino a che punto il problema delle frontiere è cruciale e difficile da risolvere.

La decisione dei 27 stati europei appare tanto più complessa se pensiamo che negli ultimi giorni le chiusure delle frontiere si sono moltiplicate anche all’interno dell’Unione e perfino nello spazio Schengen, che comprende 22 nazioni.

La chiusura inefficace

Le decisioni sono state unilaterali (dunque vietate dai trattati) e hanno isolato interi paesi dagli stati vicini, come la Slovacchia o, nella giornata del 16 marzo, la Spagna. La Germania ha deciso di filtrare i veicoli provenienti dalla Francia, tanto che il 13 marzo l’entourage di Emmanuel Macron si lamentava di una “risposta disordinata”.

Nel mese di febbraio, quando il numero dei casi in Europa ha fatto registrare una prima impennata, la chiusura delle frontiere era stata chiesta da alcune forze politiche che fanno di questo tema un cavallo di battaglia, come il Rassemblement national di Marine Le Pen in Francia.