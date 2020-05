Alcune persone pongono problemi economici reali , come i piccoli imprenditori che manifestavano qualche giorno fa in Polonia o il miliardario Elon Musk, che ha fatto ripartire la produzione di Tesla contro il parere delle autorità della California.

Ma in realtà le persone convinte che i danni economici e sociali dell’isolamento siano superiori a quelli della pandemia (e dotate di argomentazioni valide) non sono necessariamente le stesse che scendono in piazza a manifestare.

Oggi in tutto il mondo si contano più di quattro milioni di malati e circa trecentomila decessi dovuti al covid-19. Non accettare queste cifre è ormai inammissibile. I manifestanti, però, trovano le loro motivazioni in un mix di strumentalizzazioni politiche, teorie complottiste e in un individualismo ostinato che non intende rispettare le istruzioni dello stato.

In Germania i partiti politici, dai verdi alla destra conservatrice, hanno denunciato la strumentalizzazione di questa “febbre antisolamento” da parte dell’estrema destra. Il leader dei verdi ha criticato la retorica antidemocratica dei manifestanti, che accusano qualsiasi politico di essere una “marionetta” di Bill Gates o di George Soros.

La stessa situazione si ripresenta negli Stati Uniti, dove alcune registrazioni pubblicate dal quotidiano britannico The Guardian evidenziano il ruolo delle milizie di estrema destra nel movimento antisolamento. Tra l’altro durante le manifestazioni in Michigan sono stati scanditi slogan antisemiti.