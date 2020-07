Oggi i peul delle zone rurali sono accusati dagli altri gruppi di aiutare i jihadisti, e sono diventati il bersaglio di attacchi ripetuti e della sfiducia alimentata da vecchi pregiudizi. In Mali i peul sono stati massacrati dalle milizie nella regione dei dogon. Adesso una strage simile viene alla luce in Burkina Faso, paese dove la minaccia jihadista è più recente ma molto attiva.

Lo stato assente

Evidentemente non è possibile ridurre la crisi del Sahel a queste rivalità etniche, ma l’elemento etnico fa parte della complessità di una guerra in corso da anni e in cui la Francia è profondamente coinvolta dopo l’intervento in Mali deciso nel 2013 dall’ex presidente François Hollande. Il conflitto prosegue in un’area immensa, a cavallo tra cinque paesi.

Questo contesto complica la lotta contro i jihadisti, perché rivela la debolezza o addirittura l’assenza delle strutture statali. Fragilità che a sua volta rende difficile se non impossibile la battaglia condotta da anni dagli eserciti africani e da quello francese contro i jihadisti, una guerra che non si concluderà mai senza la partecipazione di tutte le componenti della società.