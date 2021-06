Accanimento continuo L’Apple Daily è minacciato ormai da tempo. Il suo fondatore, Jimmy Lai, è stato arrestato a dicembre e incatenato come un terrorista. È già stato condannato a un anno di prigione, e altre pene seguiranno a causa della nuova legge sulla sicurezza nazionale . A 74 anni, Lai rischia di non tornare mai più in libertà.

Da anni i militanti per la democrazia a Hong Kong temevano una Tiananmen , cioè una repressione sanguinaria del loro movimento attraverso un intervento militare, come accaduto a Pechino nel 1989. Ma il potere cinese ha imparato la lezione, e porta avanti una Tiananmen strisciante senza carri armati né colpi di arma da fuoco, e infliggendo una morte lenta, a piccole dosi, a una corrente democratica sostenuta da milioni di persone.

Il 21 giugno i dirigenti di Apple Daily ancora in libertà hanno annunciato di non poter più pagare il personale e i fornitori, comunicando che rischiano di fermarsi entro la fine della settimana.

In segno di solidarietà molti abitanti di Hong Kong hanno pubblicato sui social network foto che li ritraggono mentre leggono l’Apple Daily, ma è estremamente difficile che Pechino possa tornare sulla sua decisione.

Rullo compressore

Niente potrà salvare l’Apple Daily, che è diventato un simbolo e per questo va eliminato. Paradossalmente il giornale non è sempre stato ribelle. Lai aveva importato lo stile dei tabloid inglesi, con sesso e crimine in prima pagina. In seguito la linea è diventata più impegnata, soprattutto durante la rivoluzione degli ombrelli, il movimento per la democrazia del 2014.

Nell’arco di pochi mesi, dopo l’adozione della legge sulla sicurezza nazionale, il governo ha incarcerato i principali attivisti di Hong Kong, tra cui il giovane Joshua Wong, e ha vietato le grandi manifestazioni rituali del 4 giugno, anniversario del massacro di Tiananmen, e del 1 luglio, anniversario del passaggio dal Regno Unito alla Cina, con la grande parata annuale per la democrazia.