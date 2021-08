Nel flusso d’informazioni che caratterizza questa estate esistono tre crisi che vengono trattate separatamente, “in silo”, secondo l’espressione tecnica corrente. Eppure queste crisi hanno in comune un elemento fondamentale: sono legate, direttamente o indirettamente, alle scelte umane. Non devono nulla alla fatalità, e ancor meno al caso. Le tre crisi di portata mondiale sono il cambiamento climatico, di cui osserviamo gli effetti nelle temperature da record nel Nordamerica occidentale così come nelle inondazioni in Germania, in Belgio e in Cina; la sorveglianza di massa ulteriormente esplicitata dalla vicenda del “progetto Pegasus” e infine la pandemia che stravolge il mondo da più di diciotto mesi, con le critiche al green pass da un lato e le disuguaglianze mondiali nell’acceso ai vaccini dall’altro.

Queste tre crisi rivelano le contraddizioni della nostra epoca, a cominciare dalla nostra incapacità di prendere collettivamente le decisioni che ci permetterebbero, se non proprio di risolverle, quanto meno di attenuarne la portata. Per fare la scelta giusta non basta essere in possesso di tutti i dati. Serve il consenso, che al momento appare irraggiungibile. Questa realtà è evidente da tempo rispetto alla crisi climatica, con l’impossibile equilibrio tra “la fine del mondo e la fine del mese”, secondo la formula comparsa durante la crisi dei gilet gialli in Francia nell’autunno 2018. Il compromesso permanente ha reso già superati gli obiettivi degli accordi di Parigi, fissati appena sei anni fa.

Uno sdegno poco credibile

La stessa dinamica si ritrova nel problema sempre più invadente della sorveglianza di massa. Nel 2013 Edward Snowden aveva svelato la portata dello spionaggio planetario condotto dalla National security agency (Nsa). Otto anni dopo, il software-spia Pegasus prodotto dall’azienda privata israeliana Nso aggiunge una dimensione di targeting e intrusione senza precedenti.

Le manifestazioni di sdegno che hanno accompagnato le rivelazioni fatte da un consorzio di testate giornalistiche sarebbero più credibili se i governi da cui provengono non adottassero le stesse pratiche di intrusione, con o senza l’aiuto di Pegaus. Nessuno ha ancora proposto di vietare al livello internazionale questo genere di software né ha fatto pressione sul governo israeliano affinché cessi di fornire ai regimi più autoritari i mezzi per spiare i loro cittadini.