Avete sicuramente già sentito questo discorso in passato: l’Europa deve prendere in mano la propria difesa e smettere di essere il rimorchio degli Stati Uniti. In un’opinione pubblicata il 1 settembre sul New York Times l’alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea Josep Borrell ha parlato di una “wake up call”, di una “sveglia” a proposito del modo in cui Washington ha gestito l’uscita dall’Afghanistan, insistendo sul fatto che i paesi europei della Nato si sono trovati totalmente dipendenti dalle decisioni statunitensi, su cui non hanno avuto alcun peso.

Lo stesso concetto è stato espresso in modo ironico da Gérard Araud, ex ambasciatore francese a Washington, che dopo l’ultimo discorso di Joe Biden ha scritto su Twitter: “Svegliati, Europa, la tua bambinaia ha dato le dimissioni!”.

Sarà finalmente la volta buona? Non è detto. Gli europei hanno condiviso il trauma davanti alla caduta di Kabul e al caos delle evacuazioni, ma non tutti traggono le stesse conclusioni. Il dibattito sulla “autonomia strategica” dell’Europa, tallone d’Achille della costruzione europea ormai da decenni, resta aperto, e non sarà risolto solo dagli eventi in Afghanistan.

Il guardiano è stanco

L’unico punto di consenso tra i 27 è la consapevolezza che l’entusiasmo per Biden, atteso come il Messia dopo gli anni di Trump, è clamorosamente scemato. Gli europei hanno capito che al di là di un apprezzato cambiamento di stile il riflusso statunitense resta la norma. Il guardiano è stanco.