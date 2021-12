Si tratta naturalmente di un accordo formale che dovrà essere sottoposto alla prova pratica e soprattutto a eventi imprevedibili come la crisi con la Russia sull’Ucraina , che attende il governo fin dal primo giorno di lavoro e potrebbe costringerlo a pronunciarsi su una questione delicata come quella del controverso gasdotto NordStream2 tra la Russia e la Germania.

L’entusiasmo europeo della coalizione è tale che l’accordo si pronuncia a favore di un’evoluzione dell’Unione verso uno “stato federale”, un obiettivo che pochi governi tra i 27 sono disposti a perseguire, a cominciare dalla Francia.

L’evoluzione in Germania preoccupa i paesi in conflitto con Bruxelles sullo stato di diritto. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha già accusato la coalizione di essere “pro-immigrazione, pro-gender e federalista”, dichiarando che la combatterà “con gli occhi ben aperti”. Il rapporto tra i due paesi promette scintille.

Joschka Fischer era stato un eccellente ministro degli esteri, capace di imporre ai verdi tedeschi una svolta realista in occasione della guerra in Kosovo del 1999. Ora arriva al potere una nuova generazione ansiosa di lasciare il segno. In un mondo segnato dal ritorno dei rapporti di forza brutali, i verdi tedeschi non possono permettersi alcun errore.

