Un “robot assassino” è un’arma letale autonoma capace di decidere di aprire il fuoco senza alcun intervento umano. Oggi non esistono macchine del genere in attività, ma il progresso tecnologico è tale che presto si porrà il problema di come gestire apparecchi di questo tipo.

Fin dal 2014 si discute di vietare i robot assassini. Il 13 dicembre è cominciata a Ginevra una conferenza internazionale che riunisce 125 stati sotto l’egida delle Nazioni Unite, ma nonostante una campagna internazionale che può contare sull’appoggio di numerosi paesi e ong, oltre a quello del segretario generale in persona, le possibilità di successo sono scarse.

Alla vigilia dell’evento il delegato degli Stati Uniti Josh Dorosin si è detto favorevole all’introduzione di un codice di condotta non vincolante, che a suo parere sarebbe uno strumento per incoraggiare un “comportamento responsabile” da parte degli stati. Ma i militanti antirobot respingono questa posizione considerandola ipocrita, e citano il diritto internazionale umanitario per chiedere l’interdizione totale di armi che potrebbero decidere da sole se un essere umano deve vivere o morire.

Armi autonome

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie associate rende possibile una trasformazione degli armamenti paragonabile alla comparsa dell’aviazione o alla proliferazione nucleare. Questa evoluzione permetterà la comparsa di armi programmate che successivamente saranno autonome nel decidere di aprire il fuoco su un obiettivo.

Attualmente un drone armato, anche a centinaia di chilometri di distanza, è comunque controllato da un pilota che decide se aprire il fuoco. Un pilota francese di droni ha raccontato nel dettaglio una missione in Mali al podcast Le collimateur dell’Istituto di ricerca strategica della scuola militare francese: solitamente diversi operatori incrociano le informazioni e attendono una decisione al livello superiore prima di aprire il fuoco. Questo non impedisce irregolarità e vittime collaterali, ma esistono degli individui che controllano il processo.