La presidenza francese ha comunicato dettagliatamente il contenuto della telefonata del 3 marzo tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, suo interlocutore privilegiato in occidente. L’aspetto più strano, in una conversazione che non lascia spazio alla prospettiva di una fine di questa guerra atroce, è che il presidente russo sostiene in privato la stessa posizione che sbandiera in pubblico. Mi spiego.

Potremmo anche comprendere che il capo di un regime autoritario “venda” una versione fantasiosa della realtà al suo popolo, per convincerlo della bontà della guerra. In questo caso la narrativa è quella di un regime nazista che con il sostegno dell’occidente minaccerebbe la Russia. Nessuno crede che il governo del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj sia infestato da nazisti, anche se i nazisti esistono in Ucraina come d’altronde in Russia. Tuttavia il ruolo della propaganda è quello di far credere l’inverosimile.

Di contro il fatto che in un incontro da lui stesso cercato con un capo di stato estero Putin ripeta la stessa propaganda grossolana risulta sorprendente. Putin non può pensare nemmeno per un secondo che Macron, che conosce personalmente Zelenskyj, possa credere che l’ex comico ebreo sia alla guida di un regime nazista. Secondo l’Eliseo il presidente francese ha risposto a Putin con una frase tagliente: “Tu menti a te stesso”.

Guerra psicologica

Secondo un’ipotesi che circola da qualche tempo, il presidente russo sarebbe scollegato dalla realtà e avrebbe finito per credere alla propria propaganda. Le cause di questo distacco sarebbero l’isolamento di Putin (accentuato dal covid) e la natura del suo potere, evidenziato dal modo in cui tratta gli alti funzionari in tv. Un’altra possibilità è che questa ostinazione faccia parte della guerra psicologica e che Putin voglia apparire oltranzista, se non addirittura fuori controllo, dunque estremamente pericoloso.

Ma questa spiegazione non basta. La realtà è che l’Ucraina è al centro di un discorso accuratamente costruito, ripetuto all’infinito in modo da trasformarsi in una “realtà alternativa”.