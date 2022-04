È la più grave sconfitta militare dell’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, lo scorso 24 febbraio. La conquista del porto di Mariupol è già stata annunciata dai separatisti filorussi ed è considerata come imminente e inevitabile dal governo ucraino.

La mattina dell’11 aprile gli ultimi soldati ucraini a Mariupol, trincerati in una zona industriale dopo più di un mese di assedio e combattimenti, hanno pubblicato sui social network un messaggio in forma di addio. “Facciamo tutto ciò che è possibile e impossibile”, hanno scritto i soldati della 36ª brigata ucraina. “Per alcuni sarà la morte, per altri la prigionia”.

I soldati comunicano di essere rimasti a corto di munizioni, cibo e acqua, e che gli approvvigionamenti promessi non sono arrivati. “Non parlate male dei marines”, concludono. “Noi siamo per sempre fedeli”.