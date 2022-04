Ucraini benvenuti, gli altri verso il Ruanda. È un riassunto un po’ brutale, ma non lontano dalla realtà. Il 14 aprile il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato la sua nuova politica per la lotta contro l’immigrazione clandestina, che prevede l’invio nel paese dell’Africa centrale di tutti i clandestini che cercheranno di attraversare la Manica.

Non si tratta di delocalizzare il filtraggio amministrativo dei richiedenti asilo, come fanno anche altri paesi. Il piano di Londra prevede l’invio di queste persone in fuga dalla guerra o dalla miseria verso un paese in cui dovrebbero rifarsi una vita. Secondo Johnson il procedimento coinvolgerebbe decine di migliaia di persone. Nel 2021 le autorità britanniche hanno individuato 26mila senza documenti.

L’annuncio del governo di Londra è costruito come i volantini pubblicitari che vendono un sogno: “Le persone la cui richiesta sarà accettata dal Ruanda saranno aiutate a costruirsi una nuova vita in una delle economie dalla crescita più rapida al mondo, riconosciuta al livello mondiale per i suoi successi in materia di accoglienza e integrazione dei migranti”.

Appoggio e sorpresa

Il 14 aprile la ministra dell’interno britannica Priti Patel ha firmato un accordo con il governo del Ruanda, rimasto segreto. Al momento sappiamo solo che il paese africano riceverà inizialmente 145 milioni di euro.

Nel Regno Unito le reazioni sono sbigottite. Le associazioni che si occupano di aiutare i profughi parlano di “fallimento morale” e “barbarie”, mentre l’opposizione ha criticato aspramente il progetto. Tuttavia un sondaggio indica che la maggioranza degli elettori conservatori approva l’iniziativa, e questa è l’unica cosa che conta per Johnson, in difficoltà dopo il “partygate”, lo scandalo delle sue serate illegali ai tempi del lockdown. Complessivamente, però, i britannici contrari sono più numerosi di quelli favorevoli: 42 per cento contro 35 per cento.