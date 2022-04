Come se una sola crisi del gas non fosse sufficiente, a quella che oppone la Russia e l’Europa se n’è aggiunta una seconda: l’Algeria minaccia infatti di interrompere la fornitura destinata alla Spagna nel quadro della sua rivalità con il Marocco.

Lo scorso 18 marzo la Spagna ha ceduto alle pressioni e ha scelto di sostenere la posizione marocchina sulla vicenda ancora aperta del Sahara. A quel punto i rapporti tra Algeri e Madrid si sono deteriorati, con scambi poco amichevoli ai più alti livelli e il richiamo dell’ambasciatore algerino in Spagna.

L’ultimo segnale di questa crisi è la minaccia a proposito della fornitura di gas, da cui la Spagna dipende.

L’Algeria recapitava il suo gas alla Spagna attraverso un gasdotto che transita per il Marocco, il Maghreb-Europe. Il Marocco, in cambio dell’autorizzazione al transito, prelevava buona parte del gas di cui ha bisogno. Tuttavia il 1 novembre il gasdotto è stato chiuso dall’Algeria in un momento in cui i rapporti con Rabat erano ai minimi storici.

Questa decisione ha scatenato l’ultima crisi, in cui la Spagna ha annunciato che utilizzerà il gasdotto in direzione opposta per consegnare gas naturale al Marocco. Ora l’Algeria minaccia di interrompere la fornitura di gas alla Spagna se Madrid ne “girerà” una parte al Marocco. Le autorità spagnole assicurano che il gas che raggiungerà il Marocco non è quello algerino, ma proviene dalle importazioni di gas naturale liquefatto. Naturalmente gli algerini non si fidano.

Vecchie rivalità

Al di là degli aspetti tecnici, la vicenda è chiaramente politica. Come nel caso della Russia, anche questo conflitto conferma la facilità con cui le forniture energetiche possono diventare uno strumento di ricatto. In questo caso, tra l’altro, la crisi è più profonda e si presta a diverse letture.

In primo luogo c’è la vecchia rivalità tra Algeria e Marocco, la cui frontiera terrestre è chiusa da trent’anni e i cui rapporti diplomatici si sono interrotti ad agosto del 2021.