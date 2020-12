Donald Trump si sta dimostrando efficace fino in fondo nella sua diplomazia transazionale tra Israele e il mondo arabo. Dopo gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e il Sudan, ecco che anche il Marocco si è avviato verso la normalizzazione dei rapporti diplomatici con lo stato ebraico.

Parliamo di diplomazia transazionale perché gli Stati Uniti hanno offerto a ogni paese che ha riconosciuto Israele un “regalo” significativo. Per gli Emirati si è trattato della vendita dell’ultimo aereo da combattimento statunitense, l’F-35, mentre per il Marocco è il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità di Rabat sul Sahara Occidentale, una vittoria diplomatica che agli occhi del re Mohamed VI non ha prezzo.

In realtà l’annuncio sancisce un rapporto ufficioso tra Israele e Marocco già in corso da decenni. A volte questo riavvicinamento è avvenuto alla luce del giorno, come testimoniano le foto degli incontri tra il re Hassan II e i leader israeliani Shimon Peres e Yitzhak Rabin. Dopo gli accordi israelo-palestinesi di Oslo, nel 1993, a Rabat operava addirittura una quasi ambasciata dello stato ebraico, chiusa quando il processo di pace è naufragato.

Il nemico comune

Questi legami stretti sono agevolati dalla presenza di oltre mezzo milione di ebrei marocchini in Israele che visitano regolarmente la loro vecchia patria, a cui restano molto legati.

Perché si è deciso di ufficializzare questo rapporto? Nelle nuove linee di frattura del mondo arabo il Marocco è vicino alle monarchie conservatrici del Golfo, che hanno scelto di aprire la porta a Israele per affrontare un nemico comune, l’Iran.

Ma per il Marocco la posta in gioco è soprattutto il Sahara Occidentale, e il riconoscimento degli Stati Uniti costituisce un enorme successo. L’ex colonia spagnola è stata occupata dal Marocco con la “marcia verde” organizzata da Hassan II nel 1975, in occasione della ritirata spagnola. L’azione marocchina, però, si scontrò con la resistenza del Fronte Polisario, un movimento armato indipendentista sostenuto dall’Algeria, eterna rivale del Marocco.