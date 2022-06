Questa settimana il celebre giornalista del New York Times Thomas Friedman ha fatto una sorprendente autocritica. Friedman ha ammesso di aver presunto che l’Europa, dopo l’iniziale slancio emotivo davanti all’invasione dell’Ucraina, avrebbe ripreso in fretta le proprie abitudini rispetto alla Russia, ma dopo una visita in Europa ha voluto scrivere “avevo torto” per ben tre volte, per evitare qualsiasi dubbio.

La sorpresa di Friedman è la stessa che ha colto gli europei. Se è giusto non fidarsi troppo dei giudizi netti come “niente sarà più come prima”, bisogna riconoscere che la guerra in Ucraina ha avuto un impatto più profondo di quanto si immaginasse all’inizio.

L’ultimo segnale di questa onda d’urto è il risultato del referendum organizzato in Danimarca, con cui due terzi dei danesi hanno affermato la volontà che il loro paese si unisca al sistema di difesa europeo. Nel 1992 la Danimarca aveva attivato una clausola di esclusione sulle questioni della difesa in occasione dell’adozione del trattato di Maastricht. Trent’anni dopo, la guerra in Ucraina ha spinto i danesi a cambiare rotta.

Svolte storiche

La decisione va accostata a quelle della Finlandia e della Svezia, che hanno scelto di rinunciare alla propria neutralità e chiedere l’adesione alla Nato. Anche in quel caso di è trattato di una svolta storica.

L’aspetto positivo è che esiste un’incontestabile presa di coscienza, da un capo all’altro dell’Europa, della necessità di esistere in quanto potenza (una parola tabù in alcuni paesi) per difendere gli interessi collettivi degli europei. Siamo ben lontani dalla semplice zona di libero scambio sognata dai britannici.