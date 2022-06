A pochi giorni dal vertice della Nato in programma a Madrid, il segretario generale dell’alleanza, Jens Stoltenberg, ha fatto un riassunto impietoso della situazione in Ucraina: “Dobbiamo prepararci al fatto che la guerra potrebbe durare anni. Non dobbiamo ridurre il nostro sostegno all’Ucraina, anche se il costo sarà elevato sia dal punto di vista militare sia per le conseguenze sui prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari”.

Difficile immaginare una prospettiva più preoccupante: prima di tutto per gli ucraini, che subiscono gli assalti dell’esercito russo e la devastazione del loro paese, ma anche, e questo è il senso dell’avvertimento lanciato da Stoltenberg, per il mondo intero.

Un vecchio adagio recita che scatenare una guerra è più facile che fermarla. Vladimir Putin, che inizialmente sembrava aver puntato su un crollo rapido dell’esercito e dello stato ucraino, ha risposto alzando continuamente la posta. Il Cremlino ha dovuto cambiare la sua strategia militare, ma non è disposto ad arrendersi.

Discorsi bellici

Fino a quando? La domanda vale per entrambi i fronti. Putin sostiene di essere in guerra non solo contro l’Ucraina ma anche contro l’occidente nella sua totalità, dunque sarebbe paradossale se si accontentasse di una conquista territoriale del Donbass.

Ma la narrativa russa a proposito della guerra è cambiata talmente tante volte che a questo punto è difficile capire cosa Putin potrebbe considerare come una “vittoria” o comunque qualcosa che potrebbe vendere come una vittoria per giustificare i sacrifici accettati dal suo governo. Il 18 giugno Putin, in occasione del forum di San Pietroburgo, ha elogiato la “resistenza” dell’economia russa davanti alle sanzioni occidentali. Tuttavia è doveroso osservare con attenzione l’opinione pubblica del paese, che pur privata di informazioni reali potrebbe in qualsiasi momento ribellarsi contro questa guerra se il costo in termini di vite umane diventasse troppo alto.