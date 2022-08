Di solito quando qualcuno prende ostaggi all’interno di una banca lo fa per rubare il denaro custodito nelle casse. Ma non in Libano. L’11 agosto un uomo ha sequestrato alcuni dipendenti e clienti in una sede della Federal Bank, nel quartiere di Hamra, a Beirut. Il motivo? Voleva recuperare il suo denaro. Fatto ancora più sorprendente, decine di persone si sono ammassate fuori della banca per sostenerlo, rendendo necessario l’intervento della polizia in tenuta antisommossa.

L’incidente si è concluso nel migliore dei modi, con la liberazione degli ostaggi e un accordo con l’uomo, disperato perché doveva pagare fatture mediche e non riusciva ad accedere ai suoi risparmi, bloccati come quelli di tutti i libanesi dopo la crisi finanziaria del 2019. Ma questo è solo uno degli esempi del tracollo di uno stato che paradossalmente, in passato, era definito “la Svizzera del Medio Oriente”.

Le apparenze ingannano. In estate il paese rifiorisce grazie all’arrivo dei libanesi della diaspora, tornati per le vacanze portando con sé regali e valuta estera (dollari ed euro). I ristoranti e i bar sono pieni e la crisi economica, di conseguenza, diventa meno visibile. Ma è sempre lì, come dimostrano i vertiginosi tassi di cambio: per saldare un conto al ristorante servono milioni di lire libanesi, naturalmente in contanti.

L’arte di barcamenarsi

All’inizio della discesa verso gli inferi, nel 2019, bastavano 1.500 lire per un dollaro. Questa estate ne servono trentamila, che secondo gli economisti diventeranno quarantamila entro la fine dell’anno, fino a raggiungere le centomila se la tendenza non sarà arginata. Oggi in Libano bisogna destreggiarsi tra i pagamenti in veri dollari statunitensi, quelli in “lollari” (lire-dollari, originate dai prelievi bancari limitati di valuta e calcolate ai tassi ufficiali) e quelli in lire libanesi, scambiate apertamente al tasso parallelo. Per barcamenarsi bisogna essere abili calcolatori.