Fino a poco tempo fa il lancio di un missile balistico nordcoreano durante la visita della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris in Corea del Sud avrebbe calamitato l’attenzione e la preoccupazione dei giornali. Ma tra la guerra in Ucraina e le tensioni con la Cina a proposito di Taiwan, oggi la Corea del Nord è relegata al rango di crisi abituale in cui si sa fino a dove è possibile spingersi.

Eppure la vicenda merita di non essere messa da parte, anche perché presenta alcune risonanze con l’Ucraina. Quando la guerra sarà finalmente conclusa e il mondo dovrà ridefinire l’ordine globale, bisognerà inevitabilmente affrontare il caso della Corea del Nord.

Immaginate per un istante di essere Kim Jong-un, il giovane leader nordcoreano, terzo esponente di una dinastia comunista del tutto particolare, e immaginate di osservare la situazione in Ucraina, paese che un tempo possedeva armi nucleari sovietiche ma che al momento della dissoluzione dell’Urss, nel 1991, ha accettato di rinunciarvi in cambio di garanzie internazionali. L’accordo è stato regolato dal memorandum di Budapest del 1994, firmato anche dalla Russia, che però non lo ha rispettato.

Assicurazione sulla vita

Il 24 febbraio Kim Jong-un è sicuramente scoppiato a ridere, giurando di non rinunciare mai al suo arsenale nucleare.

Negli ultimi vent’anni i rapporti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti hanno vissuto diversi tentativi (vani) di spingere Pyongyang a rinunciare all’atomica. L’ultimo è stato il vertice tra Donald Trump e il leader nordcoreano. Nel frattempo il paese è diventato una potenza nucleare a tutti gli effetti, con diversi test portati a termine. La Corea del Nord continua ad affinare la propria tecnica di missili balistici, vettori indispensabili delle testate nucleari che permettono di mettere in atto una dissuasione credibile.