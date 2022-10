Cosa rappresenta Elon Musk? Non passa giorno senza che questo miliardario cosmopolita proprietario delle automobili Tesla e dei razzi SpaceX, faccia parlare di sé. Di sicuro Musk è eccentrico e in preda alla brama di pubblicità, ma al contempo è doveroso prenderlo sul serio in quanto incarna un’evoluzione significativa, ovvero l’irruzione del privato in ambiti inusuali.

È il caso della sua incursione nella sfera diplomatica, che non è certo passata inosservata. Il 3 ottobre Musk ha pubblicato su Twitter un sondaggio con cui ha proposto ai suoi 107 milioni di follower (il quadruplo rispetto a quelli del presidente degli Stati Uniti, per farsi un’idea) addirittura un piano di pace per l’Ucraina, partendo dalla ripetizione del voto nei territori occupati dalla Russia, stavolta sotto la supervisione degli organismi internazionali. Secondo Musk sarebbe inoltre necessario lasciare la Crimea alla Russia e imporre la neutralità all’Ucraina.

Diplomazia scombussolata

Come prevedibile, questi suggerimenti non sono stati apprezzati dagli ucraini. “Vai a fare in c…”, ha risposto su Twitter l’ambasciatore ucraino a Berlino, famoso per i suoi toni bruschi. Scegliendo un approccio più sottile, il presidente ucraino Volodymyr ha proposto un controsondaggio, naturalmente su Twitter: “Quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l’Ucraina o quello che appoggia la Russia?”.

Quello di Zelenskyj sembrerebbe uno scherzo se non fosse che all’inizio dell’invasione russa Musk ha fornito un aiuto concreto all’Ucraina consegnando migliaia di terminali del suo sistema satellitare Starlink. In questo modo l’Ucraina ha potuto mantenere aperte le comunicazioni, anche per il proprio esercito, senza preoccuparsi delle azioni di disturbo russe.