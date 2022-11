Qualche giorno fa una foto satellitare dell’Europa scattata durante la notte ha riassunto perfettamente la situazione: luce ovunque tranne che su un grande buco nero, l’Ucraina. L’immagine risale al giorno successivo all’ultimo attacco missilistico russo contro le infrastrutture ucraine, che ha privato l’80 per cento del paese della corrente elettrica e dell’acqua, in un momento in cui le temperature scendono sotto zero.

Da allora i tecnici ucraini lavorano giorno e notte e il 29 novembre hanno annunciato di aver ripristinato la corrente per qualche ora al giorno nel 70 per cento del paese. Ma il presidente Volodymyr Zelenskyj ha sottolineato che bisogna aspettarsi nuovi attacchi russi per distruggere ciò che è stato riparato. “È una guerra di forza e resistenza”, ha spiegato Zelenskyj.

I propagandisti della tv russa non nascondono che l’obiettivo di Mosca è quello di indebolire al massimo la resistenza ucraina, e dichiarano ironicamente di voler cacciare la popolazione ucraina verso l’Europa o verso gli Stati Uniti, anche a costo di commettere crimini di guerra come gli attacchi mirati contro infrastrutture civili.

Generatori di aiuto

Superare l’inverno sarà una prova difficile, non solo per i soldati (per i quali la guerra non si ferma mai) ma anche per i civili, colpiti da una Russia che non riesce a ottenere successi sul campo militare.

L’aiuto internazionale si è adattato al nuovo contesto. Generatori di tutte le dimensioni sono inviati in grande quantità dai paesi europei. Circa cento generatori francesi sono arrivati questa settimana in Romania, diretti in Ucraina. Questi apparecchi permettono di assicurare una continuità di servizi, soprattutto quelli sanitari e le comunicazioni, vitali per l’esercito e per il morale della popolazione.