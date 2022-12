Era uno dei rituali del potere di Vladimir Putin. Ogni anno, nel mese di dicembre, il presidente russo aveva l’abitudine di riunire circa cinquecento giornalisti russi e stranieri per una conferenza stampa della durata di almeno quattro ore. Si trattava di una performance sia fisica sia politica per un presidente che voleva impressionare.

Il 12 dicembre, per la prima volta in dodici anni, il Cremlino ha annunciato l’annullamento della conferenza stampa prevista per quest’anno, senza fornire spiegazioni né una nuova data. Solo il covid aveva provocato la cancellazione dell’evento, due anni fa. L’anno scorso, dopo tre tamponi, i giornalisti erano stati accolti come d’abitudine, nonostante le tensioni sempre più intense a proposito dell’Ucraina.

Oggi tutta Mosca si interroga sulle ragioni di questa decisione. Considerando che in Russia non esiste più una sola testata indipendente Putin non aveva nulla da temere da un confronto, e comunque in genere è perfettamente capace di gestire le domande più audaci poste dai giornalisti internazionali.

Discorsi poco ispirati

Dunque è sulla strategia di comunicazione del presidente che bisogna concentrarsi.

Dopo l’invasione dell’Ucraina dello scorso 24 febbraio, Putin è stato piuttosto assente per gli standard di un presidente in guerra. Ha pronunciato alcuni discorsi (non sempre ispirati), ha partecipato a un incontro con alcune madri accuratamente selezionate e ha effettuato una visita al ponte sullo stretto di Kerč che collega la Crimea alla Russia per mostrare che era stato riparato.

Poca cosa, insomma. In molti sottolineano che Putin non ha ha mai fatto visita alle truppe al fronte né ai territori recentemente annessi nella parte orientale e meridionale dell’Ucraina.