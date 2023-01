Il nome di Bakhmut resterà nella storia della guerra in Ucraina per indicare una delle battaglie più serrate del conflitto. Da settimane, infatti, la città situata nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, è teatro di scontri drammatici, con un numero molto alto di vittime.

Oggi la posta in gioco a Bakhmut è più che altro simbolica, un aspetto tutt’altro che trascurabile in un conflitto come quello attuale. La vicenda ricorda Verdun e la prima guerra mondiale, con uomini che muoiono per conquistare una casa o un quartiere che poi viene immediatamente perso il giorno dopo. Le armi, invece, sono quelle del ventunesimo secolo, con droni, geolocalizzazione e missili.

Finora l’Ucraina aveva evitato di correre il rischio di perdere troppi uomini per difendere posizioni non indispensabili. Ma l’esercito ucraino ha cambiato strategia a Bakhmut, diventata il simbolo della sua capacità di resistere e dunque di prevalere, un giorno, sulla Russia. Una sconfitta a Bakhmut sarebbe negativa, in un momento in cui l’Ucraina riceve promesse di nuove consegne di armi occidentali.

Un esercito personale

A Bakhmut l’esercito ucraino deve affrontare gli uomini della Wagner, l’esercito “privato” di Evgenij Prigožin. E questo cambia le cose. Prigožin, in passato soprannominato “cuoco di Putin” per via dei loro trascorsi comuni a San Pietroburgo, è il fondatore dell’azienda Wagner, famosa per i suoi mercenari attivi in Africa e soprattutto in Mali, dove hanno sostituito i soldati francesi. Oggi la Wagner combatte in Ucraina a proprio titolo, con migliaia di uomini reclutati direttamente nelle prigioni: dopo sei mesi al fronte, chi sopravvive ottiene la libertà.