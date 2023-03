Sicuramente vi ricorderete dell’Aukus, l’alleanza tra gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia il cui atto di nascita, diciotto mesi fa, aveva comportato la cancellazione di un megacontratto per la vendita di sottomarini francesi a Canberra. Per Parigi il processo di riconciliazione con i paesi in questione è stato progressivo: prima è arrivata la pace con gli Stati Uniti, poi con l’Australia dopo un cambiamento della maggioranza al potere e infine con i britannici, più vicini e dunque più difficili da perdonare.

Da quel momento non abbiamo più sentito parlare dell’Aukus (acronimo inglese formato da Australia-United Kingdom e United States), fino a quando, il 13 marzo, Joe Biden ha riunito in una base navale i primi ministri di Regno Unito e Australia, Rishi Sunak e Anthony Albanese. L’obiettivo? Dare corpo a questa alleanza fra le tre potenze anglofone per contrastare un avversario comune: la Cina, naturalmente.

I tre paesi hanno presentato un piano per la sostituzione dei sottomarini francesi a propulsione classica con altri dotati di motori nucleari. Si tratta di un progetto complesso alla luce delle regole ferree sulla vendita di tecnologie nucleari a un paese non nucleare. Di fatto, l’Australia non riceverà i sottomarini di cui ha bisogno prima del prossimo decennio, a essere ottimisti.

Alleanze e acronimi

Oggi la regione indo-pacifica è il teatro di tutte le rivalità globali. L’area è il centro di gravità demografico, economico e militare del mondo. Anche se gli Stati Uniti sono molto attivi contro la Russia in Ucraina, è a questo contesto che dedicano buona parte della loro attenzione, con una strategia dal profumo di guerra fredda.

Come ai tempi del contrasto con l’Unione Sovietica, infatti, oggi assistiamo a una proliferazione di acronimi che rappresentano alleanze di vari paesi attorno a Washington. L’Aukus, ultima alleanza in ordine di tempo, associa tre paesi molto vicini: il Regno Unito fa parte della Nato, mentre gli australiani sono stati sempre al fianco degli statunitensi: guerre mondiali, Corea, Vietnam e Afghanistan. Si sono sempre presentati all’appuntamento, insomma.