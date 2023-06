Il tentativo di mediazione non aveva alcuna possibilità di successo. I quattro presidenti africani che sono andati a Kiev e poi a Mosca sono ripartiti senza aver ottenuto il minimo cambiamento nella posizione dei belligeranti.

Il fallimento è legato a due fattori: da un lato le ambiguità delle proposte e dello schieramento dei mediatori (il sudafricano Cyril Ramaphosa, il senegalese Macky Sall, lo zambiano Hakainde Hichilema, e il comoriano Azali Assoumani); dall’altro, il momento del loro intervento, in piena controffensiva ucraina, che non permette alcuna iniziativa di natura politica finché i rapporti di forze non si saranno stabilizzati.

L’Ucraina ha avuto la reazione più fredda davanti alle proposte africane. Questo perché interrompere i combattimenti oggi significherebbe “congelare” il conflitto favorendo la Russia e le sue acquisizioni territoriali, senza la minima garanzia che un ipotetico negoziato possa ristabilire la sovranità del paese.

Il gioco dell’aggressore

Nel piano africano, tra l’altro, era compresa una clausola del tutto inaccettabile per gli ucraini: la sospensione del procedimento della Corte penale internazionale nei confronti di Vladimir Putin, accusato di crimini di guerra. I capi di stato africani hanno visitato Buča, dove all’inizio dell’invasione russa è stato compiuto un massacro. Ma evidentemente non sono rimasti particolarmente scossi.

Se vogliamo guardare il lato positivo, possiamo sottolineare che è la prima volta in cui l’Africa, collettivamente, tenta una mediazione in un conflitto che non la coinvolge.

Ma è anche vero che il continente africano subisce le conseguenze del conflitto dal punto di vista dell’approvvigionamento alimentare, dei prezzi dell’energia e dei tassi d’interesse. Dunque l’Africa aveva tutte la ragioni per far sentire la propria voce. Il problema è che i presidenti africani hanno mancato un’occasione a causa delle posizioni divergenti nel continente. Gli africani, come altri paesi del sud globale, hanno buone ragioni per rifiutarsi di allinearsi automaticamente in un conflitto esterno al continente. Ma il non allineamento, in questo caso, fa il gioco dell’aggressore.