Le due principali forze nel campo palestinese hanno un problema grave. Attaccando Israele, Hamas ha sicuramente raggiunto una grande popolarità tra i palestinesi senza speranza, ma i suoi metodi terroristici lo escludono da qualsiasi possibile dialogo. La storia ci insegna che non bisogna mai dare nulla per scontato, ma al momento un suo coinvolgimento sembra impossibile.

Dopo questa guerra il conflitto israelo-palestinese non sarà più lo stesso, a causa sia del trauma subìto dalla società israeliana sia del ritorno della quesitone palestinese al centro della scena. La speranza di neutralizzare i palestinesi attraverso i cosiddetti accordi di Abramo tra Israele e i paesi arabi si è rilevata illusoria. In privato, anche gli occidentali oggi si pentono di aver abbandonato qualsiasi tentativo diplomatico.

Negli ultimi mesi, segnati dal vuoto politico e dalla violenza crescente dei coloni, in Cisgiordania c’era chi annunciava una terza intifada, dopo le rivolte del 1987 e del 2000. Ma l’attacco terrorista del 7 ottobre ha cambiato le carte in tavola.

Esistono altri attori minori, come la Jihad islamica, violenta quanto Hamas, o il Fronte popolare per la liberazione della Palestina, organizzazione marxista che non ha più il peso che aveva sotto George Habash, morto quindici anni fa.

Ma per negoziare serviranno interlocutori all’altezza. Sul fronte israeliano cambieranno sicuramente quando il paese farà i conti con il fallimento del 7 ottobre, mentre su quello palestinese bisognerà trovare il modo di fare emergere nuovi leader.

In questo senso c’è chi guarda ai detenuti nelle carceri israeliane, come Marwan Barghouti, dirigente di Al Fatah condannato vent’anni fa per alcuni attentati. Il suo nome era già sulla lista dei prigionieri che Hamas voleva scambiare per il soldato Gilad Shalit, anche se non fa parte della corrente islamista. Lo scenario di una sua liberazione resta possibile.

Al momento è ancora troppo presto per fare ipotesi, ma i palestinesi sono chiaramente orfani di leader credibili. Per uscire dall’impasse sarà indispensabile colmare questo vuoto.