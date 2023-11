Per la terza volta nell’ultima settimana l’esercito statunitense ha attaccato alcune strutture di gruppi filo-iraniani in Siria, in risposta ai lanci di missili contro basi americane in Iraq e nel nord-est della Siria. Dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas contro Israele, l’esercito degli Stati Uniti ha inoltre intercettato diversi missili lanciati dallo Yemen in direzione dello stato ebraico dai ribelli sciiti huthi.

Questa attività militare merita una riflessione, perché mai prima d’ora, in occasione dei precedenti conflitti nella Striscia di Gaza, gli Stati Uniti avevano ricoperto un ruolo così attivo. Che c’è di diverso questa volta? Qual è l’obiettivo di Washington?

Prima di tutto bisogna ricordare che l’amministrazione Biden è stata molto veloce nell’inviare forze considerevoli nella regione dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, consapevole che non si era trattato di un episodio qualsiasi. Due portaerei, un sottomarino nucleare e forze speciali pronte a intervenire: uno spiegamento simile nel Mediterraneo orientale non si vedeva dalla seconda guerra mondiale, come ha sottolineato sul quotidiano francofono libanese L’Orient-Le-Jour il professore di relazioni internazionali Joseph Maïla.