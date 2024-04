I sette operatori – cittadini britannici, polacchi, australiani e palestinesi, oltre a uno con doppio passaporto canadese-americano – erano a Gaza per conto dell’ong statunitense World central kitchen. La loro operazione era stata concordata con l’esercito israeliano per evitare precisamente ciò che alla fine è successo, ovvero un attacco da parte di un drone nel cuore della notte.

“Inaccettabile”, ha commentato David Cameron, capo della diplomazia britannica (tre vittime avevano passaporto britannico). Una reazione simile l’hanno avuta anche gli altri paesi coinvolti, Stati Uniti compresi.

Ovviamente il punto non è quello di stabilire se la vita di un operatore umanitario valga più di quella di un abitante della Striscia, ma di concentrarsi su uno degli aspetti più atroci del conflitto: la questione degli aiuti da portare ai due milioni di civili che vivono in condizioni drammatiche in quel territorio. È un tema che in questa guerra è sempre più centrale. Diverse organizzazioni umanitarie hanno parlato di “cibo usato come un’arma”, un’espressione forte che lascia intendere che siano stati commessi crimini di guerra.

Non potendo fermare le ostilità, i paesi stranieri si sono concentrati sugli aiuti, ma si sono scontrati con una serie di ostacoli creati dalle autorità israeliane: una frontiera sostanzialmente chiusa dove i camion carichi di cibo e medicine passano con il contagocce, un’insicurezza generale che ha provocato duecento vittime tra il personale palestinese delle organizzazioni umanitarie e le accuse all’Unrwa, l’organizzazione dell’Onu che si occupa dei palestinesi. Il risultato è che gli aiuti non arrivano, o comunque non arrivano a sufficienza.

La vicenda del 1 aprile peggiora questa situazione. Il 2 aprile diverse ong hanno sospeso la loro attività a Gaza per tre giorni in segno di solidarietà con le sette vittime e per protestare contro la mancanza di sicurezza. Una nave diretta a Gaza che trasportava aiuti umanitari ha fatto rotta verso Cipro, ritenendo che la sicurezza dell’operazione non poteva essere garantita.