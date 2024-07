Ma dietro le celebrazioni, in programma questa settimana a Washington, si nascondono problemi esistenziali che rischiano di rovinare la festa. Il primo, evidentemente, riguarda “l’età del capitano” Joe Biden , ospite del vertice e le cui capacità cognitive sono state messe nuovamente in discussione dopo il disastroso dibattito televisivo con Donald Trump. Tutti i partecipanti osserveranno con discrezione Biden per farsi un’idea delle sue condizioni, anche se l’argomento non verrà mai affrontato esplicitamente. La posta in gioco è enorme: se Donald Trump dovesse vincere le presidenziali in programma il 5 novembre, per la Nato sarebbe un salto nel vuoto.

Già in occasione del suo primo mandato alla Casa Bianca, Trump aveva minacciato di rinnegare l’alleanza, e oggi nessuno sa davvero cosa potrebbe fare se fosse eletto. A febbraio l’ex presidente ha sconvolto gli europei dichiarando che non difenderebbe i paesi che non rispettano l’impegno di dedicare almeno il 2 per cento del Pil alla difesa, arrivando a proclamare scherzosamente che avrebbe invitato la Russia ad attaccarli. La battuta non ha fatto ridere nessuno.

La paura del ritorno di Trump ci porta alla seconda fragilità dell’alleanza: la debolezza del “pilastro europeo”. I paesi del vecchio continente hanno affidato per decenni la loro sicurezza all’ombrello americano. L’invasione dell’Ucraina decisa da Putin nel 2022 ha segnato un momento di risveglio, ma siamo ancora lontani da una svolta.

Immaginiamo che Trump ritiri davvero gli Stati Uniti dalla Nato. Gli europei sarebbero in condizione di assicurare da soli il sostegno di cui l’Ucraina ha bisogno? È poco probabile. Possiamo credere che saprebbero difendere la sicurezza del fianco orientale dalle mire della Russia? Anche in questo caso è uno scenario improbabile, anche se paesi come la Polonia stanno facendo sforzi considerevoli negli investimenti per la difesa.