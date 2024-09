Il numero di vittime è uno dei segreti meglio conservati su entrambi i fronti della guerra in Ucraina. Ma ora, a due anni e mezzo dallo scoppio del conflitto, il Wall Street Journal ipotizza un bilancio complessivo di un milione di vittime, tra morti e feriti. Il quotidiano americano cita una stima confidenziale che parla di 80mila morti e 400mila feriti ucraini e un’altra, meno precisa, di 200mila morti e 400mila feriti russi. Il totale supera il milione di vittime, ovvero più di qualsiasi altro conflitto in corso in questo momento. Una tragedia di queste proporzioni avrà conseguenze demografiche e psicologiche durature in entrambi i paesi.

Evidentemente si tratta del prodotto di una guerra convenzionale tra due eserciti regolari, come non se ne vedevano da tempo (le guerre asimmetriche che coinvolgono forze non appartenenti allo stato e armi meno sofisticate non sono così mortali). Ma è anche l’effetto di una guerra di posizione in cui sono sacrificati molti uomini, in questo caso soprattutto sul versante russo (con più del doppio di morti rispetto a quello ucraino). Carne da cannone, come nelle vecchie guerre.

Queste cifre sono tenute segrete per proteggere il morale della popolazione civile, sia a Mosca sia a Kiev. In passato, sul fronte ucraino, abbiamo assistito a cambiamenti di personale e strategia dopo battaglie il cui costo umano è stato giudicato troppo elevato. Lo stesso è successo in Russia, dove Vladimir Putin non vuole che le conseguenze della sua avventura bellica, in termini sia di vittime sia di danni economici, diventino un argomento di dibattito.