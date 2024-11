Nella sua dichiarazione trasmessa in tv la sera del 26 novembre per annunciare la conclusione dell’accordo sul Libano, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha scoperto le carte: lo stato ebraico vuole avere la possibilità di concentrarsi sull’Iran, e la battaglia contro la sua influenza coinvolge inevitabilmente la Siria di Bashar al Assad.

In Libano il rumore delle armi non è ancora del tutto cessato: il 28 novembre Israele ha bombardato una postazione di Hezbollah nel sud del paese, prima violazione del cessate il fuoco decretato mercoledì mattina. Tuttavia gli sguardi del mondo sono già puntati altrove, verso due paesi che si trovano a loro volta nell’occhio del ciclone: la Siria e l’Iran.

Per Israele l’obiettivo è impedire a Hezbollah di ricostruire il proprio arsenale militare, in parte distrutto durante le ultime settimane di bombardamenti a tappeto. Le filiere del transito di armi e dei componenti dei missili assemblati nelle strutture clandestine di Hezbollah passano dalla Siria.

Israele bombarda regolarmente obiettivi in territorio siriano legati all’Iran e a Hezbollah. Poche ore prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco, l’aviazione israeliana ha distrutto tre varchi di passaggio tra la Siria e il Libano, lanciando un messaggio chiaro: Israele non esiterà a rifarlo, se lo ritiene necessario.

Netanyahu ha dichiarato che “Assad sta giocando col fuoco”. Sicuramente vale la pena prenderlo in parola. La sovranità siriana non ha un grande peso per Israele, anche perché la Siria è ancora devastata dalla guerra civile. Questa settimana diversi gruppi jihadisti, strumentalizzati dalla Turchia, sono arrivati alle porte di Aleppo, segno che le braci della guerra civile non sono affatto spente.