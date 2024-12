È la guerra che non ci aspettavamo, scoppiata senza avvisaglie in un contesto mediorientale già saturo di conflitti e vittime. Non appena il cessate il fuoco in Libano è entrato in vigore, ecco che si è risvegliata la guerra civile siriana. In tre giorni, e senza incontrare grandi resistenze, formazioni ribelli diverse hanno assunto il controllo di Aleppo, seconda città più grande della Siria, nel nord del paese. I ribelli hanno poi proseguito in direzione di Hama, più a sud.

Alcuni video verificati mostrano il loro ingresso nelle città abbandonate dall’esercito siriano. In uno si vedono i veicoli militari siriani in fuga a grande velocità su un’autostrada. Il 1 dicembre l’aviazione siriana e quella russa sono intervenute per frenare l’avanzata dei ribelli.

La sorpresa è stata totale, soprattutto perché si tratta di Aleppo, città che le forze governative, appoggiate dall’aviazione russa, avevano impiegato anni a liberare dai ribelli, nel 2016. All’epoca i ribelli avevano invaso solo una parte della città, mentre stavolta l’hanno conquistata per intero.