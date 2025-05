A complicare il panorama c’è il fatto che gli Stati Uniti, leader del “mondo libero” – come si diceva ai tempi della guerra fredda – si ritrovano con Donald Trump a rimettere in discussione l’ordine internazionale costruito nel 1945, e ad allearsi con la Russia.

“Per tutto quel periodo non ho fatto che sognare le scarpe. Come ottenerle? Che fare per procurarmele?”. Nell’aprile del 1945 finiva la seconda guerra mondiale. Il ricordo di Ryszard Kapuscinski, dall’archivio di Internazionale.

Altri leader stranieri hanno deciso di essere presenti a Mosca, tra cui il primo ministro di un paese europeo, lo slovacco Robert Fico, che rompe i ranghi e va ad applaudire la sfilata dell’esercito russo mentre l’Ucraina è bombardata. Lo stesso vale per Aleksandar Vučić, presidente della Serbia candidata all’adesione all’Unione europea, che però antepone il nazionalismo slavo a qualsiasi altra considerazione.

Ma la grande vittoria di Putin è rappresentata dalla partecipazione di Lula, il presidente brasiliano, che andando a Mosca pensa di difendere un certo non-allineamento, ma in realtà approva implicitamente la violazione della carta delle Nazioni Unite. Questo attegiamento di Lula si lega anche a un antimperialismo anacronistico.

In realtà viviamo una fase di piena ricomposizione del mondo. Le istituzioni nate dopo il 1945 come le Nazioni Unite sono in crisi, mentre i rapporti di forza tornano a dominare il palcoscenico internazionale come succedeva nel diciannovesimo secolo.