Solo quando Volodymyr Zelenskyj ha criticato il “silenzio” degli Stati Uniti dopo i bombardamenti, Trump è parso risvegliarsi pubblicando un post sorprendente. Ha dichiarato che Putin sarebbe diventato “completamente pazzo”. “Davvero non so cosa gli sia successo”, ha aggiunto, come se il comportamento del capo del Cremlino fosse diventato all’improvviso irrazionale, quando in realtà è perfettamente in linea con l’evoluzione di una guerra scoppiata ormai più di tre anni fa.

Trump usa spesso la parola loser, perdente, per definire le persone che disprezza, e non vorrebbe certo che qualcuno la usasse per riferirsi lui. Ma la verità è che Putin si comporta come se quello che dice Trump non contasse niente, a rischio evidente di farlo passare proprio per un loser.

Da questa preoccupazione nasce probabilmente lo sfogo di Trump, che ha detto di essere sorpreso dal comportamento del suo amico russo. Il 26 maggio il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha attribuito l’uscita di Trump a un “sovraccarico emotivo”.

Per non apparire troppo sbilanciato, Trump ha pensato allora di prendersela anche con Zelenskyj, cioè con chi dei bombardamenti è la vittima, dichiarando che parla troppo.

Se non fosse che in ballo ci sono la guerra, la pace, la vita e la morte in Ucraina, tutto questo sarebbe patetico e privo d’interesse. Il fallimento di Donald Trump, che voleva risolvere il conflitto in ventiquattr’ore, è totale: si è fatto prendere in giro da Putin e sta cercando invano di salvare la faccia.