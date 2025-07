In campo internazionale il presidente statunitense può vantarsi di avere bombardato l’Iran e poi di aver fermato la guerra tra Teheran e Tel Aviv. Di aver sottomesso gli europei nell’ambito della Nato, imponendo un aumento della spesa militare (e facendosi chiamare “papino” dal segretario generale dell’alleanza atlantica). E inoltre, per quanto la vicenda abbia ottenuto poca attenzione, di essere riuscito a far firmare un accordo tra il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo sul conflitto nella parte orientale di quest’ultimo paese. Non male, no?

Trump ha ottenuto le sue ultime vittorie sul fronte interno. L’ adozione di quella che ha battezzato come “one big beautiful bill” (grande e bellissima legge) di bilancio, nonostante l’opposizione di qualche “franco tiratore” repubblicano. La decisione della corte suprema che lo protegge dai giudici troppo indipendenti. E infine il colpo durissimo assestato all’emittente Cbs, che dovrà versare 16 milioni di dollari per la realizzazione della sua futura biblioteca presidenziale, risolvendo così una causa legale che Trump avrebbe vinto comunque in tribunale.

Possiamo perdonare in anticipo Donald Trump per i superlativi che immancabilmente userà per descrivere i primi cinque mesi della sua presidenza. La modestia non è il suo forte, si sa, ma bisogna riconoscere che dall’inizio del suo secondo mandato ha accumulato diversi successi, o comunque diversi successi apparenti.

Ma allora perché ho parlato di successi “apparenti”? Per capirlo è necessario analizzare in modo più approfondito questa presunta valanga di vittorie, che a ben vedere solleva diversi interrogativi, nella sostanza e nella forma.

Prima di tutto dobbiamo tenere presente che Trump ama modificare le regole del gioco a suo vantaggio. Con le sue azioni, infatti, il presidente ha indebolito il potere giudiziario e quello della stampa, continuando a contorcere il sistema per ampliare la propria autorità. Di sicuro non è una buona notizia per la democrazia.

Le carte in tavola sono cambiate anche in campo internazionale. Oggi il motto universale è “America first and alone”, l’America per prima e da sola. Gli alleati, in quest’ottica, servono solo a pagare per la protezione di Washington. L’unilateralismo è tornato, con l’obbligo di ottenere risultati in tempi brevi.

Per il momento la potenza statunitense è fondamentale in Medio Oriente e fa paura agli europei, che temono di perdere l’ombrello della Casa Bianca e non riescono a immaginare un’Europa autonoma. Ormai è rimasta solo la Cina a tenere testa a Washington, unica rivale in un mondo messo in riga da Trump.