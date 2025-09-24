C’è stato un tempo in cui il presidente degli Stati Uniti si faceva chiamare “leader del mondo libero” e ogni anno il pianeta intero ascoltava con attenzione il suo discorso dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per scoprire quali erano le posizioni della prima potenza mondiale. Oggi non è più così: si ascolta Donald Trump come si assiste a uno spettacolo di cabaret, per sentire le battute.

Il suo discorso del 22 settembre passerà alla storia come uno dei più stravaganti pronunciati in una sala che pure ha visto il leader sovietico Nikita Chruščëv battere una scarpa sul tavolo e il palestinese Yasser Arafat impugnare un ramoscello d’ulivo. Ma Trump alle prese con il suggeritore elettronico rotto o mentre racconta di aver perso l’appalto per ristrutturare la sede delle Nazioni Unite con decorazioni di marmo vale tutti i comici del mondo.

Ma anche se il suo discorso ha fatto davvero ridere, la sostanza è molto più sinistra. Il presidente degli Stati Uniti ha brutalmente sfoderato il suo scetticismo sull’emergenza climatica e la sua radicale ostilità all’immigrazione, sminuendo l’autorità dell’Onu e facendo la predica al resto del mondo, a cominciare dagli alleati. L’unico a essersi meritato dei complimenti è stato Trump stesso, per i suoi risultati “senza precedenti”.