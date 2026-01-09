La struttura del potere nel paese insegna che è la guida suprema a dettare il tono, anche perché comanda i Guardiani della rivoluzione islamica, incaricati della repressione. Il 9 gennaio, dodici giorni dopo l’inizio delle manifestazioni che hanno coinvolto buona parte del paese, il bilancio è di 45 morti, secondo un’ong per la difesa dei diritti umani. Non siamo ancora arrivati alle centinaia di vittime delle rivolte precedenti, ma le cifre continuano a salire.

A chi bisogna credere? Al presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha chiesto “massimo ritegno”, “dialogo” e “attenzione alle rivendicazioni del popolo”? O alla guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei che denuncia “la mano del nemico” dietro i manifestanti e i loro slogan contro l’Iran e l’islam ?

Il regime è davvero minacciato? Questo interrogativo si ripresenta ogni volta che in Iran emerge un movimento di protesta forte. Le manifestazioni riusciranno a far cadere il regime dei mullah, al potere da quattro decenni?

La protesta in corso è la sesta o la settima dal 2017. Ognuna ha avuto le sue specificità ed è stata scatenata da diversi fattori. Ma in ogni occasione le rivendicazioni sono diventate rapidamente politiche, mettendo in discussione la natura del regime, i suoi fallimenti e la sua incapacità di riformarsi dopo diverse illusioni.

Stavolta ci sono tre elementi nuovi: prima di tutto la portata della crisi economica, che spinge in piazza i commercianti dei bazar insieme alla classe media impoverita. Il crollo della moneta iraniana rende la vita quotidiana un inferno. Il governo ha appena assegnato ai più poveri un piccolo sussidio, che però non risolve niente.

Anche il contesto è totalmente inedito, a partire dall’indebolimento del regime dopo le guerre regionali con Israele successive all’attacco del 7 ottobre condotto da Hamas. Lo scorso giugno l’Iran ha subìto bombardamenti israeliani e statunitensi. Il governo è ancora in piedi, ma indebolito e amputato del suo “arco di resistenza”.