Un visto di lavoro è più utile degli aiuti allo sviluppo

Un rapporto pubblicato di recente dal Centre for global development contiene un’affermazione sorprendente e in un certo senso allarmante. Dai dati di numerose ricerche è emerso che perfino i migliori programmi internazionali di lotta alla povertà sono stati 40 volte meno efficaci di una maggiore mobilità lavorativa per far ottenere salari migliori ai cittadini dei paesi poveri. In altri termini, e abbandonando il gergo economico, per ridurre la povertà i visti di lavoro funzionano di più e più rapidamente del migliore dei programmi internazionali di sviluppo.

Perciò il visto, con la sua promessa di mobilità, è una delle poche cose che, da sole, hanno l’enorme potere di contrastare la povertà globale.

Tuttavia ciò che è vero non sempre è ben accolto dall’opinione pubblica, e questo è di sicuro il caso dei visti. Eppure l’enorme discrepanza tra l’efficacia dei programmi di aiuto internazionali e i risultati ottenuti grazie ai visti di lavoro è piuttosto allarmante.

Una ricerca pubblicata dalla rivista Science sottolinea che programmi intensivi e ben calibrati destinati a paesi poveri come il Pakistan e l’Etiopia sono riusciti a ridurre la povertà nonostante siano molto costosi da attuare. Nessun accenno al fatto che i visti di lavoro e l’accesso ai mercati del lavoro funzionino meglio.

Perle di saggezza

Non c’è da sorprendersi per questa omissione. Come hanno evidenziato altre ricerche, l’infrastruttura degli aiuti dipende da esperti occidentali che decidono come e cosa i paesi dovrebbero fare per sottrarsi alla loro persistente povertà. Anche se il gergo dello sviluppo si è sviluppato includendo termini come “coinvolgimento locale” e “apporto della comunità”, nessun progetto è completo senza i messaggeri dell’occidente che arrivano a impartire le loro perle di saggezza.

Il meccanismo si basa su una gerarchia con al vertice i paesi donatori e i loro esperti. La cosa è ancora più evidente durante le conferenze dedicate ai progetti di sviluppo; in un esempio citato nel rapporto (ma che ricorre ovunque), un organizzatore ha dovuto penare molto per garantire che almeno un relatore arabo fosse incluso in un panel sullo sviluppo in Medio Oriente e nella regione nordafricana.

Il problema non sono solo i panel e gli esperti, ma anche l’impatto di questi interventi sulle popolazioni locali. Prendiamo per esempio la questione della capacity building, un’espressione usata quando gli aiuti erogati alle comunità povere si rivelano inefficaci.

A quel punto arriva la capacity building, ossia l’introduzione di competenze come la gestione finanziaria, l’imprenditorialità eccetera che, in via del tutto ipotetica, potrebbero consentire risultati migliori e dimostrare che tutto sommato i programmi di sviluppo sono efficaci. Poche iniziative di capacity building in realtà mantengono la promessa di ottenere risultati migliori.