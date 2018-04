Il ritorno di Sade, la regina della precisione e del minimalismo

Aveva studiato moda e lavorato come indossatrice per un po’ prima di diventare cantante, ma non è mai stata la solita modella che a un certo punto si è data alla musica. Per tre anni, dal 1981 al 1984, è stata in tournée con il gruppo soul londinese Pride, fino a quando Smooth operator, la canzone più importante che Sade aveva contribuito a scrivere, attira l’attenzione delle case discografiche. Rifiuta di abbandonare i suoi compagni e firma con la Epic solo quando l’etichetta accetta di prendere anche Stuart, Andrew e Paul. Insieme diventano la band che conosciamo con il nome di Sade.

È quello che tutti noi pensiamo di Sade. Che sia una dea, una regina. Ma dietro tutto questo, naturalmente, c’è la persona reale: Helen Folasade Adu, nata in Nigeria nel 1959, figlia di un docente universitario nigeriano e di un’infermiera inglese. Dopo la separazione dei genitori, si è trasferita in Inghilterra con la madre e il fratello, ed è cresciuta a Essex ascoltando Curtis Mayfield, Donny Hathaway e Bill Withers. Quando era adolescente ha visto i Jackson Five al Rainbow theatre di Finsbury park, a Londra, dove lavorava come barista: “Ero incantata dal pubblico. C’erano bambini, mamme con i figli, persone anziane, bianchi, neri. Ero davvero commossa. Questo è il pubblico che ho sempre voluto avere”.

Come tante altre persone, ho reagito con entusiasmo alla notizia che la regista cinematografica Ava DuVernay aveva convinto Sade a registrare un nuovo brano originale , il primo dopo otto anni, per il film Nelle pieghe del tempo. DuVernay lo ha annunciato su Twitter, scrivendo: “Non credevo che avrebbe accettato, ma gliel’ho chiesto lo stesso. È stata gentile e disponibile. Una dea”.

E poi c’è Smooth operator, un brano sul marciume delle città, tra immoralità e glamour, con un testo che ho sempre considerato molto vicino ai Roxy Music: “Si muove nello spazio con il minimo sforzo e il massimo piacere / le luci della città e le nottate d’affari / quando ti serve un passaggio per arrivare più in alto”.

Diamond life, il primo album di Sade, uscito nel 1984, ha incarnato in larga parte questa scena musicale ed è un disco sofisticato fatto da persone che nella vita erano partite da posizioni svantaggiate e lottavano per farsi strada. “Siamo assetati di una vita che non ci possiamo permettere”, cantava, “siamo assetati e non ci arrenderemo”. C’è una canzone dedicata all’Esercito della salvezza e al suo impegno nel sostenere chi era rimasto schiacciato dallo spietato capitalismo degli anni ottanta (“Sta facendo il nostro sporco lavoro”) e una cover del brano di Timmy Thomas Why can’t we live together, un appello all’integrazione razziale e sociale (“Non importa, non importa di quale colore, sei sempre mio fratello”).

Questo era il periodo sulla scia del post punk, quando a Soho si era sviluppata una scena musicale intorno al Wag club, locale aperto nel 1982, che era diventato il ritrovo di gente vestita con lunghe giacche a spalle larghe e pantaloni a vita alta, a cui piaceva ballare al ritmo di sonorità che mescolavano latin jazz, northern soul, funk e hip hop, a differenza di quanto succedeva nei locali del West End che passavano i pezzi ai primi posti delle classifiche. Mentre i punk si compiacevano dell’essere dei reietti, gli appassionati del new soul e del new jazz, come i new romantic, erano più ispirati dalle parole di Oscar Wilde: “Siamo tutti immersi nel fango, ma alcuni di noi guardano le stelle”.

C’era qualcosa di rétro nel loro suono, un’atmosfera soul e jazz che va ricollegata al produttore Robin Millar (che ha prodotto anche i primi due album degli Everything but the Girl). Innamorato della semplicità e degli strumenti acustici, il suo punto forte era l’arrangiamento: “Alla seconda strofa vai con le congas”, era una battuta che avevamo l’abitudine di fargli. Ha avuto un enorme successo con Sade e fin dall’inizio della sua carriera la band ha creato uno stile, a livello di sonorità, da cui non si è praticamente mai allontanata.

Capitava d’incontrarli ai Power plant studios e anche se il loro gusto nel vestire e il loro stile potevano mettere soggezione, in realtà erano gentili e alla mano. Una volta Sade mi ha detto che la mia voce le ricordava il modo in cui Chet Baker suonava la tromba. Ci teneva a sottolineare che non si riferiva a come cantava ma a come suonava, cosa che riteneva fosse un complimento più grande. L’ho preso come tale, e sono rimasta colpita dalla sua precisione. Ho capito quanto fosse attenta ai particolari.

Come cantante, Sade ha un timbro unico. La sua voce ha un suono triste, una propensione a tenere le note lunghe, quasi senza vibrato. È precisa nella dizione. Non ci sono virtuosismi o salti improvvisi di ottave. E ci sono due tonalità ben precise: una morbida con una leggera raucedine nelle note basse, e una più alta ed energica che porta una durezza essenziale e introduce nelle sue interpretazioni l’unico tocco graffiante.

Ma naturalmente non si può parlare di Sade senza fare riferimento al suo aspetto. Non si è mai trattato solo della sua bellezza, ma anche del suo portamento fiero. La sua eleganza e compostezza sono un lascito della scuola di moda. Sapeva sempre quali fossero i jeans giusti. Riusciva ad apparire originale anche indossando un trench, e a portare enormi orecchini a cerchio come se fossero i gioielli della regina.