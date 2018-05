Sono 35 anni che a scrivere di me sono solo uomini

Ho pensato di postare anche io un esempio, ma poi mi sono resa conto di non dovermi sforzare troppo: sono più di 35 anni che mi descrivono dei giornalisti.

Katy Waldman è intervenuta sul New Yorker sottolineando come questa sfida abbia messo in luce i cliché della scrittura maschile: per esempio “una prosa che si sofferma sulle imperfezioni fisiche del personaggio femminile. E accompagnata da un senso di autocompiacimento, come se l’autore meritasse un riconoscimento per il semplice fatto di avere come oggetto della sua prodezza descrittiva una persona che non rispecchia i canoni di bellezza convenzionali”.

E, ragazzi, ha davvero colpito nel segno. Sì, ho pensato, è esattamente così che sono stata descritta, fin troppe volte per ricordarne il numero, talmente tante che ormai ho praticamente smesso di farci caso. Ecco qualche esempio, non sono citazioni letterali, ma ci si avvicinano.

La pelle dura

“Non convenzionalmente bella, Thorn risulta in qualche modo comunque stranamente attraente”, “Il suo viso non è tecnicamente bello, ma ha una risata coinvolgente”, “La sua intelligenza traspare attraverso i suoi strani lineamenti”. Spesso ciò che è più irritante non è tanto il sentore di insulto, quanto il fatto di essere totalmente fuori tema. “Non indossa trucco” (oddio, ma certo che sono truccata). “Indossa una sorta di grembiule informe” (è Comme des Garçons, porc…).

Non cerco compassione. Ho la pelle molto più dura di quanto non crediate, non a caso sopravvivo in questo settore da così tanto tempo. Ma il punto è che per le donne, nel mondo della musica, fa parte del gioco essere descritte soprattutto dagli uomini.

Qualche settimana fa, mentre ero in viaggio a Bruxelles e Parigi per rilasciare delle interviste, sono rimasta di nuovo sconcertata di fronte al fatto che non ci fosse nemmeno una giornalista a intervistarmi sul mio album – di cui tutti scrivono come “nove pezzi femministi che spaccano”. Quando il quattordicesimo uomo ha varcato la soglia, mi sono definitivamente demoralizzata. A volte sento di non poterne più di insistere, ma non mi capacito di come certi aspetti di questo lavoro rimangano dominati dagli uomini.