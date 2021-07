Questo a sua volta mi ha fatto sentire molto più a mio agio nello scrivere e nell’esprimere i miei punti di vista. Per certi versi, so di battermi per il femminismo da 40 anni, ma se rileggo i testi di alcune mie canzoni più vecchie mi rendo conto che avrei potuto andarci molto più pesante.

Uno dei primi brani degli Everything but the Girl, Each and every one è stato interpretato dalla maggior parte delle persone che l’hanno ascoltato come una canzone che parlava di una delusione amorosa mentre in realtà era la mia prima furiosa descrizione del giudizio maschilista. If you ever feel the time/ to drop me a loving line/Maybe you should just think twice/I don’t wait around on your advice (Se intendi mandarmi due righe d’amore/forse dovresti pensarci bene/non vivo aspettando i tuoi consigli)”, ho scritto con polemica ironia riferendomi a quei critici che avevano trattato con sufficienza il mio gruppo, le Marine Girls.

Ne avevo già fin sopra i capelli del fatto che, nonostante decenni di presunta emancipazione femminile, l’unico ruolo che mi veniva offerto fosse sempre quello della dolce e tenera fanciulla. Being kind is just a way to keep me under your thumb/And I can cry because that’s something we’ve always done/You tell me I’m free of the past now and all those lies/Then offer me the same thing in a different guise (La tua gentilezza è solo un modo per tenermi sotto controllo/e posso piangere perché è qualcosa che noi abbiamo sempre fatto/mi dici che sono libera dal passato e tutte quelle bugie/poi mi offri la stessa cosa in una forma diversa).