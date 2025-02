È una piovosa domenica pomeriggio, vado in un cinema per vedere The brutalist. So che è un film lungo, quindi ho scelto un luogo confortevole, mangiato il mio spuntino durante le pubblicità prima dell’inizio, ed eccomi sistemata in tutta comodità per le ore successive.

Le luci si abbassano e comincia il film. Sullo schermo Adrien Brody – diventato famoso con Il pianista, mentre qui interpreta un tormentato architetto – appare nell’oscurità. C’è un clima di tensione e ansia, e io scruto attraverso la penombra per cercare d’interpretare questa scena iniziale. A quel punto arriva una maschera con un hamburger enorme e delle patatine fritte per l’uomo seduto accanto a me. Il tizio si sforza di capire come fare a mangiare hamburger e patatine al buio. Lo sento anche masticare rumorosamente. Continuo a strizzare gli occhi per guardare lo schermo.