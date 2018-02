La destra che punta su sicurezza e decoro vista da Como

Un pomeriggio freddo di inverno, in una via del centro di Como, un ragazzo è seduto per terra e chiede qualche moneta ai passanti. Le persone che affollano mercatini e negozi lo sfiorano, qualcuno rischia di finirgli addosso senza neanche accorgersene. Adrian viene da Bucarest, ha 36 anni, e gli ultimi dieci li ha trascorsi in provincia di Como. Dal 2012 è uno dei cinquantamila senza dimora che vivono in Italia – a Como sono circa 350. Faceva il muratore, “ma ho lavorato anche da Mondo Convenienza e in altri posti”, dice. Sorride, nonostante il gelo. “Mia moglie e i miei due figli vivono in strada con me, ma per questi giorni più freddi sono riuscito a prenotargli un albergo”, racconta. “Lo faccio ogni volta che riesco a mettere da parte dei soldi. Voglio che stiano bene. Se loro sono sereni, lo sono anch’io”. Lui intanto continua a dormire “in stazione o nel parcheggio di qualche supermercato, come al solito”.

A Como, per il solo fatto di stare seduto per terra, sta violando la legge. Per quelli come lui non c’è più posto in città. Lo ha deciso il sindaco. Il 15 dicembre 2017, Mario Landriscina – a capo di una coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – ha emesso un’ordinanza “a tutela della vivibilità urbana e del decoro del centro urbano”. La misura vieta di “mendicare occupando spazi pubblici anche con l’utilizzo di cartoni, cartelli ed accessori vari che arrecano disagio al passaggio dei pedoni”. Doveva essere applicata per 45 giorni, ma il sindaco vuole trasformarla in un divieto permanente.

Adrian conosce bene il provvedimento. “I vigili hanno sequestrato di tutto e hanno fatto molte multe. A me non interessa”, spiega arrossito dal freddo, “mi devono portare via con la forza. Ho una famiglia sulle spalle, non scompaio per 45 giorni perché me lo dice un’ordinanza”.

Caccia all’uomo

La misura ha causato una specie di caccia all’uomo. Nel primo weekend, come ha spiegato lo stesso comune, i vigili hanno sanzionato dieci persone con multe dai 50 ai 300 euro, e sequestrato “cartoni e cappelli con i quali i questuanti chiedevano l’elemosina in maniera molesta”.

L’ordinanza è figlia del decreto sicurezza voluto dal ministro dell’interno Marco Minniti, che chiede “l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale” dalle città. A Como, l’eliminazione di questi fattori passa per l’allontanamento dei più poveri dal centro storico.

Adrian esce dal centro storico solo per andare a mangiare in una delle quattro mense cittadine. La notte gli capita di trovare posto in uno dei quaranta letti del dormitorio in via Sirtori. “In tutta la città, i posti per chi non ha una casa dove dormire sono duecento, più o meno tanti quanti sono i senza dimora”, spiega Roberto Bernasconi, direttore di Caritas Como. “Ma è una cifra che non tiene conto di tutti quelli che si fermano solo pochi giorni, settimane o mesi, e poi ripartono – quelli che chiamiamo transitanti”.

Nel dormitorio

Al dormitorio di via Sirtori arrivo di sera, quando la temperatura è sottozero. In giro per Como ho visto qualcuno che si sta organizzando per passare la notte in strada, rigorosamente fuori del centro. Ho anche incrociato dei volontari che stavano partendo per portargli cibo e coperte.

Nella struttura c’è chi gioca a calcetto, chi fuma e chi fa due chiacchiere davanti a una fetta di panettone. “L’ordinanza del sindaco, tra gli altri, ha avuto l’effetto paradossale di sollevare un punto che forse non era chiaro a molti: a Como ci sono molti senza dimora e mendicanti”, spiega Gianfranco Moretti, coordinatore locale dei City angels, gruppo di volontari che aiuta chi vive per strada. “Se si spostano le persone fuori del centro storico per 45 giorni non solo non si risolve il problema, ma si affronta in maniera sbagliata”, aggiunge.

Moretti ipotizza delle alternative. “Como è piena di case sfitte che si potrebbero usare”, dice. E in effetti, più di duecento immobili del patrimonio comunale – il 26 per cento del totale – sono liberi. Mentre parliamo, al centro arriva un ragazzo tunisino. Indossa una felpa e dei jeans, trema e dice di aver vomitato più volte. La struttura è piena, ma per le emergenze si trova sempre una soluzione. Molti degli ospiti sono stranieri. “Quattro per ogni italiano”, dicono i volontari. Nella maggior parte dei casi si tratta di migranti arrivati a Como dall’estate del 2016, diretti verso l’Europa del nord, ma respinti alla frontiera svizzera. Ripercorrere quello che è successo in quelle settimane è fondamentale per capire come nasce l’ordinanza del sindaco, e la trasformazione di Como in questo anno e mezzo.

La città accogliente

Nel luglio 2016, i migranti hanno provato ad attraversare il confine con la Svizzera 4.834 volte, ma ci sono stati 3.406 respingimenti. Le forze dell’ordine salivano sui treni provenienti dall’Italia per identificarli e rimandarli indietro, mentre i boschi venivano pattugliati da droni con raggi infrarossi. Le persone respinte alla frontiera sono dovute tornare a Como, e avevano trovato un posto dove stare e dormire nel parco davanti alla stazione. In agosto erano quattrocento, di cui duecento minori non accompagnati. In quei momenti Como aveva riscoperto il suo status di città di confine, ma aveva reagito bene.

Lo racconta Bruno Magatti, assessore alle politiche sociali fino al giugno 2017. Oggi con la lista Civitas si batte contro l’ordinanza per il decoro del sindaco, con tanto di ricorso al tribunale amministrativo regionale. “Il comune ha una tradizione molto lunga nell’accoglienza dei migranti, vista la sua posizione di confine”, spiega.