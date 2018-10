La lotta dei discendenti degli schiavi in Brasile

Siamo nel Recôncavo baiano, nel nordest del Brasile, una regione fertilissima bagnata dal fiume Paraguaçu, che sfocia in quella baia de Todos-os-Santos su cui si allunga frenetica e caotica la capitale Salvador. È da qui che dal diciassettesimo secolo partivano verso l’Europa prodotti pregiati come lo zucchero, il caffè e il tabacco. Ed è qui che arrivavano le navi negriere dalle coste dell’Africa occidentale, cariche di manodopera da sfruttare fino allo sfinimento.

Il libro s’intitola Rapporto antropologico di contestualizzazione storica e geografica della comunità e lo ha scritto negli ultimi dieci mesi una squadra di antropologi, storici e geografi per ricostruire l’origine e lo sviluppo di questa comunità antica e in attesa di riconoscimento. Una sorta di carta d’identità, tappa fondamentale per vedere certificati la propria esistenza e soprattutto l’accesso alla terra che il gruppo rivendica.

La cerimonia è raccolta ma solenne. Strette nella sede della comunità quilombola di Engenho da Cruz , una casupola di mattoni dai muri verniciati di fresco, una cinquantina di persone aspettano in silenzio. Il coordinatore Luiz Ferrera Bispo prende la parola: “Oggi è un grande giorno, il giorno che aspettavamo da più di dieci anni”. Visibilmente emozionato, sorridente sotto un panama che gli assottiglia il volto, l’uomo stringe tra le mani un librone. “Questo è lo strumento che ci permetterà di ottenere quanto ci spetta di diritto, è il primo passo di una strada che dobbiamo continuare a percorrere insieme”, dice soddisfatto. Il libro passa di mano in mano, tra gli sguardi curiosi e compiaciuti dei partecipanti. Poi nella sala scatta l’applauso.

Per mettere insieme queste informazioni, è stato necessario ricomporre un puzzle per molti versi incompleto, scavando in ricordi tramandati solo oralmente e andando a cercare i resti dei templi della comunità tra le rovine di edifici diroccati e sommersi dalla vegetazione.

Una ricerca complicata Scrivere il rapporto non è stato facile. Il libro ripercorre la storia dell’insediamento; quando è nato, da dove venivano i primi abitanti, come si sostenevano. Ricostruisce in particolare gli alberi genealogici delle famiglie che lo compongono, i lavori che svolgevano (braccianti a giornata per i proprietari terrieri dopo l’abolizione della schiavitù, poi operai in una vicina fabbrica di olio di palma costruita nella metà del secolo scorso).

Oggi queste comunità rivendicano un riconoscimento collettivo e reclamano le terre dove hanno lavorato e vissuto per secoli i loro antenati. Un processo lungo e farraginoso, di cui la stesura del “rapporto di contestualizzazione” consegnata agli abitanti di Engenho da Cruz è solo un passo intermedio, ma che rappresenta idealmente l’estinzione di un debito secolare e un gigantesco movimento di riparazione che in linea teorica potrebbe cambiare le relazioni sociali del gigante sudamericano.

Un lavoro condotto sul campo, casa per casa, che ha coinvolto attivamente l’intera comunità, permettendole a sua volta di riesumare radici antiche e in larga parte dimenticate. “C’è stata una grande partecipazione, molte persone del villaggio si sono messe in gioco, scoprendo cose che non sapevano della loro stessa storia”, dice Mariana Balen Fernandes, l’antropologa che ha guidato la squadra di ricerca.

Gli sguardi commossi in sala sembrano confermare le sue parole. “Questa relazione è la testimonianza scritta del fatto che oggi esistiamo, ed è importante sia per lo stato brasiliano sia per noi, per la nostra coscienza collettiva”, aggiunge Luiz Ferrera Bispo. “Un risultato incredibile di cui dobbiamo andare fieri, dopo tutti questi secoli di oppressione”.

La resistenza dei quilombo

Nei quasi 250 anni in cui è andata avanti, la tratta ha visto il trasferimento forzato di circa tre milioni di africani in Brasile, più di quanto sia accaduto in qualsiasi altro paese delle Americhe. Gli schiavi hanno finito per costituire la nervatura del sistema di lavoro della colonia e, in termini demografici, circa la metà della popolazione. Le cifre sono monumentali: per ogni schiavo sbarcato in Nordamerica, dodici sono stati portati in Brasile, destinati a lavorare nelle miniere o nelle piantagioni.

Le condizioni erano durissime, i tassi di mortalità incredibilmente alti. Non c’è da stupirsi quindi se i più intraprendenti fuggivano da quella vita di privazioni e si rifugiavano in comunità remote e autogestite. Si trattava di luoghi inaccessibili ai colonizzatori bianchi, dove i fuggitivi vivevano di sussistenza, replicando usanze e riti ereditati dal passato africano.