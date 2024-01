Il tempio, costato circa 240 milioni di dollari, è stato costruito sul sito di una moschea distrutta da estremisti indù nel 1992.

La distruzione della moschea di Babri, incoraggiata da esponenti del partito al governo, scatenò le più gravi violenze religiose dall’indipendenza dell’India nel 1947. Morirono circa duemila persone, in maggioranza di religione musulmana.

Decine di migliaia di fedeli hanno raggiunto Ayodhya per partecipare all’inaugurazione del tempio. Molti hanno percorso i 140 chilometri che separano il capoluogo Lucknow da Ayodhya, costeggiati da cartelli con i ritratti del dio Rama, di Modi e di Yogi Adityanath, capo del governo dell’Uttar Pradesh.

L’evento ha anche permesso a Modi, leader del Bharatiya Janata Party (Bjp, al governo), di lanciare ufficiosamente la sua campagna elettorale in vista delle legislative, previste in primavera. Secondo i sondaggi, Modi non dovrebbe avere problemi a ottenere la conferma per un terzo mandato.