“Non chiamiamola elezione perché è stata la solita farsa. La vittoria ci è stata scippata”, ha dichiarato Tchiroma il 27 ottobre all’Afp, denunciando brogli sistematici.

Tchiroma ha invitato i camerunesi a scendere in piazza in tutto il paese per pretendere, con mezzi pacifici, il riconoscimento della sua vittoria. Ha anche denunciato l’uccisione di due manifestanti che si erano riuniti davanti alla sua casa a Garoua, nel nord del paese. “Dieci cecchini erano appostati sui tetti”, ha precisato. Un giornalista dell’Afp presente sul posto ha affermato che almeno un manifestante è stato colpito da un proiettile, ma non ha potuto confermare la sua morte.

Quattro persone erano già state uccise dalle forze di sicurezza il 26 ottobre a Douala durante una manifestazione a sostegno di Tchiroma, secondo il governatore della regione del Litorale, nel sudovest del paese.