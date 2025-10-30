Tutti gli occhi sono ora puntati sullo spoglio dei circa centomila voti per corrispondenza degli elettori olandesi residenti all’estero, che saranno però conteggiati solo il 3 o il 4 novembre.

Dato che i principali partiti olandesi hanno escluso qualunque tipo di collaborazione con il Pvv, Jetten, 38 anni, è considerato il favorito per la carica di primo ministro. Diventerebbe il premier più giovane e il primo apertamente omosessuale nella storia del paese.

Tuttavia, il Forum per la democrazia (Fvd), un altro partito di estrema destra, dovrebbe passare da tre a sette seggi. Anche il Ja21, una formazione di destra radicale, ha registrato una forte crescita e dovrebbe passare da uno a nove seggi.

Le elezioni nei Paesi Bassi sono seguite con grande attenzione in tutta Europa, in un contesto di forte crescita dell’estrema destra in molti paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Germania.

Una volta annunciati i risultati definitivi del voto, cominceranno le trattative per formare un governo di coalizione che arrivi alla maggioranza assoluta dei seggi (76).

L’opzione più probabile sembra essere una coalizione composta dal D66 (26 seggi), dal Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd, centrodestra, 22 seggi), dai cristianodemocratici del Cda (centrodestra, 18 seggi) e dall’alleanza di sinistra Verdi/laburisti (20 seggi).

“È un giorno storico perché abbiamo dimostrato, non solo al nostro paese ma al mondo intero, che è possibile sconfiggere i populisti e l’estrema destra”, ha dichiarato Jetten davanti alla stampa.

Le elezioni anticipate erano state indette all’inizio di giugno dopo che Wilders aveva fatto cadere il governo a causa di una disputa sull’immigrazione.