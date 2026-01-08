In un comunicato l’esercito libanese ha affermato di aver raggiunto “gli obiettivi della prima fase del piano”, che consistono nel disarmo del gruppo sciita tra il confine israeliano e il fiume Litani, una trentina di chilometri più a nord.

L’8 gennaio l’esercito libanese ha annunciato di aver completato il disarmo del gruppo filoiraniano Hezbollah nel sud del paese, vicino al confine con Israele, mentre il governo israeliano ha definito gli sforzi del Libano “del tutto insufficienti”.

L’esercito ha precisato che ora controlla l’intero territorio a sud del Litani con l’eccezione delle aree e delle postazioni ancora occupate da Israele”.

Il governo libanese ha sottolineato la necessità di passare alla prossima fase il più presto possibile, cominciando a pianificare il disarmo a nord del Litani, come ha dichiarato il ministro dell’informazione Paul Morcos.

“Gli sforzi intrapresi dal Libano per disarmare Hezbollah sono incoraggianti, ma ancora del tutto insufficienti”, ha commentato l’8 gennaio l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

In un comunicato Netanyahu ha accusato Hezbollah di “volersi riarmare e di voler ricostruire le sue infrastrutture terroristiche con il sostegno dell’Iran”, ricordando che l’accordo di cessate il fuoco prevede “il disarmo totale del gruppo”.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha avvertito che “l’occupazione israeliana di parti del territorio libanese e i ripetuti attacchi d’Israele ostacolano la piena attuazione del piano di disarmo”.

Aoun ha aggiunto che lo stato è comunque determinato ad avere “il monopolio delle armi” e a “impedire che il territorio libanese sia usato per azioni ostili oltreconfine”.