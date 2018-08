Al festival di Locarno vince un film contro le schiavitù del presente

Premi meritati Ma prima di parlare di A land imagined, qualche parola sul resto del palmarès. Se ci dispiace che non sia stato premiato Yara, adolescente delicata raccontata dall’iracheno Abbas Fahdel, il nostro film preferito, siamo felici per i premi agli ottimi M dell’israeliana Yolande Zauberman (ne abbiamo parlato nella seconda cronaca da Locarno ), premio speciale della giuria, e per Tarde para morir joven della cilena esordiente Dominga Sotomayor, Pardo per la miglior regia. Come anche meritati sono il Pardo per la miglior interpretazione maschile a Ki Joo-bong attore protagonista di Gangbyun hotel del maestro sudcoreano Hong Sang-soo e il Pardo per la miglior interpretazione femminile ad Andra Guţi, l’adolescente terribile di Alice T del romeno Radu Muntean. Infine, meritata la menzione speciale a Ray e Liz del britannico Richard Billingham, bel ritratto di famiglia povera e di alienazione, pervasa da uno humour sottile.

Il grande regista cinese, una persona molto semplice e umana, ha molti parenti operai e questa categoria o altre analoghe sono state spesso ritratte e raccontate nei suoi film, che rivelano una capacità come poche di fissare sullo schermo immagini e sequenze memorabili sulla loro profonda solitudine, il loro essere quasi degli schiavi e malgrado questo capaci di conservare una profonda umanità, come per esempio i personaggi di The world, presentato in concorso a Venezia nel 2004, uno dei più belli sotto questo aspetto e con al centro uno straordinario personaggio femminile.

Arrivato quasi in chiusura del concorso internazionale, A land imagined ha sorpreso un po’ tutti, giuria compresa. Sicuramente il tema scelto, la profonda umanità e lo stile, onirico e concreto insieme, non devono aver lasciato insensibile Jia Zhangke, il presidente della giuria (giuria composta dall’attrice e autrice di teatro Isabella Ragonese, la regista italoaustriaca Tizza Covi, lo scrittore francese Emmanuel Carrère e Sean Baker, uno dei registi più interessanti del cinema indipendente statunitense, spesso selezionato a Locarno).

Le lacrime in piazza Grande di Yeo Siew Hua al momento della premiazione con il Pardo d’oro per il suo A land imagined, ambientato tra gli immigrati asiatici di Singapore, sembravano esprimere una commozione al tempo stesso profonda e adolescenziale, e resteranno nella memoria come uno di momenti più toccanti e veri di questo 71º festival di Locarno, forse il momento più autentico di tutti.

A land imagined è un film binario, fisico e metafisico, e non stupisce che il giovane autore sia laureato in filosofia

È un non film e insieme un grande film, ha l’ambizione cioè di fare del grande cinema d’autore e popolare, mentre in realtà è sperimentale. Ha però parti logorroiche e la genialità dell’idea teorica che lo supporta non sempre trova una forma concreta e ispirata.

Come Yara resta fuori dal palmarès anche il film monstre del concorso, La Flor dell’argentino Mariano Llinás, circa quattordici ore di narrazione a più strati. Tre parti che racchiudono sei episodi indipendenti l’uno dall’altro ma con un unico punto di collegamento rappresentato dalla presenza in ciascuna delle storie delle stesse quattro attrici (Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Valeria Correa, tutte notevoli nell’interpretazione), a ulteriore conferma dall’importanza delle donne nei film selezionati in questo festival.

Un film sottosopra come esplicita il finale con i titoli di coda che durano mezz’ora, quasi un microepisodio a sé stante, dove l’orizzonte della pampa argentina è a lungo capovolto, la terra sopra, il cielo sotto, salvo (ri)allinearsi all’ultimo. È un film utopia di un’altra epoca, un film come non se ne fanno quasi più e grande è il merito del direttore Carlo Chatrian di aver messo un’opera simile non ai margini, in sezioni speciali o nel fuori concorso come fanno ormai tanti festival, ma in prima posizione, quella del concorso principale.

Le metafore della vita dura

A land imagined è un film binario, fisico e metafisico, e non stupisce che il suo giovane autore, al suo secondo lungometraggio, sia laureato in filosofia all’università di Singapore. In appena un’ora e mezzo, oscilla tra narrazione concreta e cinema antinarrativo, tra genere narrativo (il poliziesco) e negazione del genere, tra realtà e sogno. Non solo tra il giorno e la notte, ma prima di tutto tra il biancore livido della realtà e i colori psichedelici e le luci al neon, che dominano nell’estetica kitsch del nuovo capitalismo asiatico (anche questo un tema centrale nel cinema di Jia Zhangke) e sembrano l’unico colore capace di trasfigurare un poco il grigiore opprimente della realtà quotidiana.

Quando si dissolve questa colorazione artificiale, in realtà altrettanto alienante di quella naturale, la vita dura e senza diritti degli immigrati asiatici a Singapore appare con chiarezza. Sono immigrati cinesi in particolare e parlano dei loro diritti, della loro dignità, dei pidocchi e dell’assenza di semplice igiene negli squallidi dormitori, della mancanza di assicurazione per gli incidenti del lavoro, del loro desiderio di organizzare uno sciopero serio, quest’ultimo aspetto rivendicato soprattutto da un immigrato del Bangladesh.

Ma chiunque esprima un qualsiasi desiderio di sovvertire qualcosa in quell’ambiente, scompare misteriosamente. Svanisce, si dissolve. Alla ricerca di questi fantasmi, un ispettore di polizia e il suo vice scoprono una realtà tetra.

Se la dialettica tra estetica diurna delle immense distese di sabbia e luci al neon è metafora del desiderio, dell’anelito a un “altrove” (la terra, land, immaginaria del titolo ma che al tempo stesso è anche la città-stato di Singapore) da parte dei lavoratori schiavizzati, il film racchiude al suo interno, come in una serie di scatole cinesi, altre micrometafore di questo tipo. In particolare la saletta da giochi virtuali dove era solito andare l’operaio cinese scomparso, le tapparelle che coprono le finestre e i cui eleganti disegni rappresentano luoghi esotici oppure giardini ordinati, o ancora la sequenza notturna nell’abitazione dell’ispettore, il quale come deambulando alla ricerca dei pezzi di questo puzzle, passa in rassegna molte e splendide stampe orientali raffiguranti animali e scenari naturali fino ad arrestarsi su un grande quadro occidentale, raffigurante un immenso e bellissimo prato ondulato, dal verde intenso.

Ma basta spostare le tapparelle e nella sala giochi entra la luce diurna del mondo reale. Dal quale, come uniche note positive, emergono piccoli atti di intensa umanità tra gli immigrati stessi, come l’immigrato del Bangladesh, che prima di scomparire, massaggia dolcemente la nuca del collega cinese. Un contatto tattile, concretamente umano sul quale il regista insiste in termini di inquadrature. Il regista, anche qui, sembra condividere con Jia Zhangke la capacità di costruire piccoli gesti o sequenze apparentemente anodine ma dal significato profondo.

Andando a indagare nella sala giochi l’ispettore scopre tra le altre cose dei “fantasmi”, questa volta elettronici e imprigionati nel mondo virtuale, i giocatori con cui dialogava l’operaio cinese scomparso. Per l’ispettore, si apre una verità meno drammatica ma altrettanto terribile in termini di inumanità, con un conseguente sentimento d’impotenza. La macchina lavorativa dello sfruttamento, oltre a trattenere i passaporti dei lavoratori, trattiene anche in altri (non) luoghi gli agitatori o chi è troppo curioso, in un miscuglio inestricabile di promesse e minacce, paura e (false) speranze.