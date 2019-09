La musica dal vivo in Italia rischia di entrare in crisi?

Da qualche anno a questa parte gli appassionati di musica non possono certo lamentarsi per la mancanza di concerti. L’offerta di eventi dal vivo è cresciuta molto, in Italia come nel resto del mondo, perlomeno dal punto di vista quantitativo. La scorsa estate nel nostro paese ci sono state rassegne di grande successo come il Rock in Roma (più di 200mila presenze) e il Firenze Rocks (circa 170mila presenze). C’è stata la conferma di realtà solide come il Kappa Futurfestival di Torino, festival di musica elettronica che ha fatto registrare 50mila presenze provenienti da cento paesi, ma anche eventi di nicchia (in gergo si chiamano boutique festival) come l’Ypsigrock in Sicilia, arrivato quest’anno con successo alla 23ª edizione con diecimila presenze.

Non tutti i festival e le rassegne però sono andati come speravano gli organizzatori. L’Home Venice Festival, che doveva riportare la musica internazionale al parco San Giuliano di Mestre, dove un tempo si teneva l’Heineken Jammin’ Festival, è stato costretto a togliere dal programma i nomi più importanti (Aphex Twin, Jon Hopkins e Pusha T e altri), ufficialmente “per motivi di sicurezza”. La decisione ha scatenato le proteste di alcuni spettatori che avevano comprato il biglietto proprio per vedere questi musicisti. L’evento, alla sua prima edizione e colpito anche dal maltempo, è riuscito comunque a far registrare 20mila presenze, una cifra probabilmente inferiore alle attese iniziali, e ha dato l’impressione di essere stato un’occasione persa.

C’è poi il Siren Festival di Vasto, in passato capace di portare in Abruzzo The National, Verdena, Mogwai e altri nomi di spessore. Questa estate non si è tenuto ed è in forse anche per l’anno prossimo. L’ultimo caso è quello del Todays Festival di Torino, una manifestazione finanziata dal comune che ci aveva abituato a un programma sempre ricco e interessante, e che è in dubbio per il 2020 dopo le dimissioni del direttore artistico, Gianluca Gozzi.